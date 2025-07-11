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11 июля 2025 в 16:04

Россиянам рассказали, как вычислить качественный мед среди фальсификатов

Биохимик Дивинская: подозрительно низкая цена меда указывает на его подделку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Слишком низкая цена меда свидетельствует о подделке, заявила NEWS.ru нутрициолог и биохимик Анна Дивинская. По ее словам, недобросовестные производители также могут добавлять в мед сахарный сироп, перегревать продукт или продавать его незрелым.

Роскачество в очередной раз выявило: половина популярных марок меда — фальсификат. В составе сахарные сиропы, следы перегрева, низкий уровень пролина — ключевой аминокислоты, которая отвечает за зрелость и природное происхождение меда. Качественный мед не может стоить дешево. Подозрительно низкая цена часто указывает на подделку или разбавление, — сказала Дивинская.

Она уточнила, что качественный мед имеет однородную консистенцию без расслоения, а пена на поверхности свидетельствует о брожении. Кроме того, отметила Дивинская, янтарный цвет может варьироваться, но должен быть равномерным. По словам биолога, натуральный мед обладает выраженным цветочным ароматом, а отсутствие запаха или кислый аромат указывают на проблемы с продуктом.

Изучайте состав — в настоящем меде не должно быть никаких добавок. Обращайте внимание на происхождение и сроки годности. Хорошо, если на банке указан ГОСТ 19792–2017 и есть сертификаты. Покупайте у проверенных производителей, в специализированных магазинах или на ярмарках с документами качества, — добавила Дивинская.

Она подчеркнула, что свежий мед продается с июля по сентябрь, а зимой натуральный мед должен быть кристаллизованным. По словам Дивинской, также важно обращать внимание на регион производства. Так, уточнила биолог, липовый мед из степной зоны должен вызвать подозрения.

Стеклянная тара предпочтительнее пластиковой. Избегайте металлических емкостей: они могут окислять мед. Качественный мед не портится годами при правильном хранении. Если продавец указывает короткий срок годности, это может быть признаком некачественного продукта, — объяснила Дивинская.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что высший сорт гречки содержит меньше сорных примесей и дробленых зерен. По ее словам, сорт должен быть указан на упаковке.

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