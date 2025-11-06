Мировые цены на говядину побили исторический максимум с 1960 года

Мировые цены на говядину побили исторический максимум с 1960 года Цены на говядину в мире впервые с 1960 превысили $7 за килограмм

Мировые цены на говядину впервые преодолели отметку в $7 (569,5 рублей) за килограмм, передает РИА Новости. Этот показатель стал максимальным за весь период наблюдений с 1960 года.

Отмечается, что стоимость мяса в мире показывает рост в течение пяти последних месяцев. За октябрь 2025 года цена увеличилась на 3%, а в годовом исчислении прирост составил 17%.

Крупнейшие производители говядины, включая США и страны Евросоюза, столкнулись со снижением объемов производства. Основными причинами стали дефицит кормовых ресурсов и неблагоприятные погодные условия.

Ранее Россия, согласно показателям за август, смогла войти в топ-20 стран мира по доступности мяса исходя из средних показателей зарплаты и цены за килограмм говядины. Заявляется, что в среднем на одну зарплату жители РФ могут купить 161 кг мяса.

До этого стало известно, что Индия в июле увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок составил $21,2 млн (1,76 млрд руб.) против $640 тыс. (53,1 млн руб.) годом ранее.