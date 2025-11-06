Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 05:49

Мировые цены на говядину побили исторический максимум с 1960 года

Цены на говядину в мире впервые с 1960 превысили $7 за килограмм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировые цены на говядину впервые преодолели отметку в $7 (569,5 рублей) за килограмм, передает РИА Новости. Этот показатель стал максимальным за весь период наблюдений с 1960 года.

Отмечается, что стоимость мяса в мире показывает рост в течение пяти последних месяцев. За октябрь 2025 года цена увеличилась на 3%, а в годовом исчислении прирост составил 17%.

Крупнейшие производители говядины, включая США и страны Евросоюза, столкнулись со снижением объемов производства. Основными причинами стали дефицит кормовых ресурсов и неблагоприятные погодные условия.

Ранее Россия, согласно показателям за август, смогла войти в топ-20 стран мира по доступности мяса исходя из средних показателей зарплаты и цены за килограмм говядины. Заявляется, что в среднем на одну зарплату жители РФ могут купить 161 кг мяса.

До этого стало известно, что Индия в июле увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок составил $21,2 млн (1,76 млрд руб.) против $640 тыс. (53,1 млн руб.) годом ранее.

Читайте также
Говядина по-осеннему с тыквой: шикарный рецепт на 1 противне, все готовится само — нужно только смешать с панировкой
Общество
Говядина по-осеннему с тыквой: шикарный рецепт на 1 противне, все готовится само — нужно только смешать с панировкой
Гуляш теперь не готовлю, нашла рецепт круче: обалденная говядина с баклажанами по-восточному — вкуснятина без хлопот
Общество
Гуляш теперь не готовлю, нашла рецепт круче: обалденная говядина с баклажанами по-восточному — вкуснятина без хлопот
Аналитик ответил, почему могут вырасти телекоммуникационные тарифы
Общество
Аналитик ответил, почему могут вырасти телекоммуникационные тарифы
В России предлагают ввести единые весовые стандарты для ценников
Общество
В России предлагают ввести единые весовые стандарты для ценников
Овечкин снова вписал свое имя в историю голов НХЛ
Хоккей
Овечкин снова вписал свое имя в историю голов НХЛ
говядина
цены
рекорды
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как ухаживать за кожей и волосами в отопительный сезон
Синоптик рассказал, какая часть России уже покрыта снегом
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Названы главные процедуры для коррекции тона и цвета лица
Евросоюз поддержал присоединение Украины к оборонному фонду
«Как тебе круто»: Сергей Лазарев похвалил новый имидж Влада Топалова
Украинцы в Польше столкнулись с растущей волной нападений
Панжинский назвал главные проблемы лыжных гонок в России
Россиян предупредили о серьезных последствиях перехода на сахарозаменители
Мировые цены на говядину побили исторический максимум с 1960 года
В США введут ограничения на авиаперевозки из-за шатдауна
Дело о хищении 16 млрд в Московском индустриальном банке направили в суд
«Не покажут в рекламе»: врач раскрыла, как на самом деле надо чистить зубы
Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
Овечкин снова вписал свое имя в историю голов НХЛ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 ноября
В Роскачестве рассказали об эффективности офисных ритуалов
Командир рассказал об успехах ВС РФ в Купянске
Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.