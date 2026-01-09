Купите эту специю и будете в шоке от этого блюда: говядина карри — ароматное рагу, которое станет любимым

Говядина карри — это сытное, насыщенное блюдо с восточным характером, которое легко приготовить дома из простых продуктов. Мясо получается мягким и сочным, овощи пропитываются пряным соусом, а аромат карри наполняет кухню уже с первых минут готовки. Отличный вариант, когда хочется чего-то уютного, но не банального.

Ингредиенты: говядина — 350 г, картофель — 200–250 г, лук — 100 г, морковь — 70–100 г, чеснок — 1–2 зубчика, вода — до 300 мл, смесь карри — 0,5 ч. л., соль — до 0,3 ч. л., растительное или топлёное масло — для жарки. Для соуса карри: топлёное масло — 25 г, мука — 1,5 ст. л., смесь карри — 1–1,5 ч. л. Для подачи: рис или лапша, хлеб или лаваш, кунжут, свежая зелень.

Приготовление: на сковороде с небольшим количеством масла обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости, слегка посолите и в конце добавьте измельчённый чеснок. Переложите лук в сторону. Говядину нарежьте кусочками, посыпьте карри и обжарьте на той же сковороде на сильном огне до румяной корочки. Влейте около 200 мл горячей воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой не менее 1 часа, пока мясо не станет мягким. Добавьте к говядине обжаренный лук, нарезанный картофель и морковь, слегка посолите и подлейте ещё горячей воды. Тушите 20–25 минут до готовности овощей. Для соуса на небольшой сковороде прогрейте муку с карри около минуты, затем добавьте топлёное масло и быстро перемешайте до однородности. Снимите с огня и вмешайте соус в рагу. Дайте блюду закипеть — соус станет густым и обволакивающим. Подавайте говядину карри с рисом или лапшой, посыпав зеленью и кунжутом.

