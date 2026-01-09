Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:45

Купите эту специю и будете в шоке от этого блюда: говядина карри — ароматное рагу, которое станет любимым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Говядина карри — это сытное, насыщенное блюдо с восточным характером, которое легко приготовить дома из простых продуктов. Мясо получается мягким и сочным, овощи пропитываются пряным соусом, а аромат карри наполняет кухню уже с первых минут готовки. Отличный вариант, когда хочется чего-то уютного, но не банального.

Ингредиенты: говядина — 350 г, картофель — 200–250 г, лук — 100 г, морковь — 70–100 г, чеснок — 1–2 зубчика, вода — до 300 мл, смесь карри — 0,5 ч. л., соль — до 0,3 ч. л., растительное или топлёное масло — для жарки. Для соуса карри: топлёное масло — 25 г, мука — 1,5 ст. л., смесь карри — 1–1,5 ч. л. Для подачи: рис или лапша, хлеб или лаваш, кунжут, свежая зелень.

Приготовление: на сковороде с небольшим количеством масла обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости, слегка посолите и в конце добавьте измельчённый чеснок. Переложите лук в сторону. Говядину нарежьте кусочками, посыпьте карри и обжарьте на той же сковороде на сильном огне до румяной корочки. Влейте около 200 мл горячей воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой не менее 1 часа, пока мясо не станет мягким. Добавьте к говядине обжаренный лук, нарезанный картофель и морковь, слегка посолите и подлейте ещё горячей воды. Тушите 20–25 минут до готовности овощей. Для соуса на небольшой сковороде прогрейте муку с карри около минуты, затем добавьте топлёное масло и быстро перемешайте до однородности. Снимите с огня и вмешайте соус в рагу. Дайте блюду закипеть — соус станет густым и обволакивающим. Подавайте говядину карри с рисом или лапшой, посыпав зеленью и кунжутом.

Ранее мы делились рецептом гречнево-мясных палочек с жареным луком. Вкусняшки из простых продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Говядина, овощи и шипящее масло! Готовлю салат «Дыхание дракона» — азиатский хит за 15 минут
Общество
Говядина, овощи и шипящее масло! Готовлю салат «Дыхание дракона» — азиатский хит за 15 минут
Забудьте про жесткое мясо! Секрет китайских поваров — маринад с содой. Говядина просто тает во рту
Общество
Забудьте про жесткое мясо! Секрет китайских поваров — маринад с содой. Говядина просто тает во рту
Это дапанджи стало моим спасением, когда нет времени — закинул все в казан, и через 40 минут сытный ужин готов
Общество
Это дапанджи стало моим спасением, когда нет времени — закинул все в казан, и через 40 минут сытный ужин готов
Настоящая русская классика — готовлю скоблянку вместо рагу: три простых шага для нежного шедевра
Общество
Настоящая русская классика — готовлю скоблянку вместо рагу: три простых шага для нежного шедевра
Тыкву больше не замораживаю. Бросаю на сковороду — на выходе обалденное карри с грибами. Вкусно с лепешками и питой
Общество
Тыкву больше не замораживаю. Бросаю на сковороду — на выходе обалденное карри с грибами. Вкусно с лепешками и питой
говядина
рагу
карри
картошка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута
Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили
«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР
Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа
В России выросли штрафы за один вид нарушений
Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео
Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды
Запорожца скрутили после призыва лишать жизни российских военных
Кличко открыто призвал киевлян покинуть город
В Иране посоветовали Трампу заняться собственной страной
«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель
Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»
Блэкаут в Белгороде, удар по Орлу: как ВСУ атакуют РФ 9 января
Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 1 327 дронов ВСУ
ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах
Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.