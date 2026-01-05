Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 20:20

Гречку теперь не успеваю покупать: гречнево-мясные палочки с жареным луком — вкусняшки из простых продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт стал настоящим открытием: обычная гречка превращается в аппетитные румяные палочки с мясной начинкой. Добавляем фарш и жареный лук — и блюдо сразу становится сытным, ароматным и по-домашнему вкусным. Отличный вариант для обеда или ужина, когда хочется недорого, просто и без лишних хлопот.

Ингредиенты: гречка — 200 г, мясной фарш (свинина/курица/говядина) — 300 г, репчатый лук — 1 крупный, панировочные сухари — около 150 г, соль — по вкусу, специи — по вкусу, зелень — по желанию, растительное масло — для жарки.

Гречку отварите до полной мягкости из расчёта 1:3. Если немного воды останется — не страшно, крупа должна хорошо развариться. Готовую гречку слегка разомните вилкой или толкушкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистости. Добавьте фарш, посолите, приправьте и обжарьте до готовности, разбивая комочки. Снимите с огня и дайте немного остыть. Соедините гречневую массу с фаршем и луком, добавьте панировочные сухари, зелень, при необходимости ещё соли и специй. Хорошо вымешайте массу и дайте ей немного остыть — так палочки будут лучше держать форму. Влажными руками сформируйте продолговатые палочки и обжаривайте их на разогретом растительном масле до румяной корочки со всех сторон.

Подавайте горячими с овощным салатом, сметаной, горчицей или томатным соусом.

Ранее мы делились рецептом хрустяшек, которые можно готовить тазиками. Крылья и пачка хлопьев — вкуснее любого фастфуда.

Проверено редакцией
Читайте также
Зразы идут лесом: превращаю гречку в сытные котлеты — готовлю с грибной начинкой и обжариваю в топленом масле
Общество
Зразы идут лесом: превращаю гречку в сытные котлеты — готовлю с грибной начинкой и обжариваю в топленом масле
Сливки и фарш: если приготовить гречку так, не останется ни крупинки — по-купечески в одной сковороде
Общество
Сливки и фарш: если приготовить гречку так, не останется ни крупинки — по-купечески в одной сковороде
Ужин из пачки фарша, к которому не нужен гарнир: мясной ролл — минимум времени и простые продукты
Общество
Ужин из пачки фарша, к которому не нужен гарнир: мясной ролл — минимум времени и простые продукты
Два классных пирога к Рождеству: сырный с картошкой и с фаршем — невероятная вкуснота на простом тесте
Общество
Два классных пирога к Рождеству: сырный с картошкой и с фаршем — невероятная вкуснота на простом тесте
Готовлю луковые кольца в хрустящей панировке — хит любой вечеринки, который исчезает со стола за минуты
Общество
Готовлю луковые кольца в хрустящей панировке — хит любой вечеринки, который исчезает со стола за минуты
гречка
фарш
лук
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро высказался о своем посте президента на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться
«Жертвой»: в СБ ООН назвали причину атаки США на Венесуэлу
Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ
Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот
Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь
В Госдуме рассказали, чем аукнутся кадровые перестановки на Украине
Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года
Поляки начали массово покидать Германию
Ледник Судного дня затопит всю Европу? Что известно, угрожает ли это России
ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот
«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы
«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу
«Заключить соглашение о мире»: Орбан о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички
В Госдуме прозвучала креативная идея для заброшенных школ
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.