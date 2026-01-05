Гречку теперь не успеваю покупать: гречнево-мясные палочки с жареным луком — вкусняшки из простых продуктов

Этот рецепт стал настоящим открытием: обычная гречка превращается в аппетитные румяные палочки с мясной начинкой. Добавляем фарш и жареный лук — и блюдо сразу становится сытным, ароматным и по-домашнему вкусным. Отличный вариант для обеда или ужина, когда хочется недорого, просто и без лишних хлопот.

Ингредиенты: гречка — 200 г, мясной фарш (свинина/курица/говядина) — 300 г, репчатый лук — 1 крупный, панировочные сухари — около 150 г, соль — по вкусу, специи — по вкусу, зелень — по желанию, растительное масло — для жарки.

Гречку отварите до полной мягкости из расчёта 1:3. Если немного воды останется — не страшно, крупа должна хорошо развариться. Готовую гречку слегка разомните вилкой или толкушкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистости. Добавьте фарш, посолите, приправьте и обжарьте до готовности, разбивая комочки. Снимите с огня и дайте немного остыть. Соедините гречневую массу с фаршем и луком, добавьте панировочные сухари, зелень, при необходимости ещё соли и специй. Хорошо вымешайте массу и дайте ей немного остыть — так палочки будут лучше держать форму. Влажными руками сформируйте продолговатые палочки и обжаривайте их на разогретом растительном масле до румяной корочки со всех сторон.

Подавайте горячими с овощным салатом, сметаной, горчицей или томатным соусом.

