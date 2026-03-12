Традиционная гречка по-купечески? Нет, царский вариант! Готовлю с грибами и сочным мясом — аромат стоит на всю кухню

Идеальная гречка по-царски — это симфония текстур. Нежные кусочки мяса, упругие лесные грибы, рассыпчатая крупа и бархатный соус, который связывает все воедино. Ключ к успеху — последовательная обжарка ингредиентов: сначала мясо до румяной корочки, затем лук и морковь до мягкости, и наконец, грибы, чтобы они отдали свой аромат маслу. Так каждый «инструмент» вступает вовремя, создавая кулинарный шедевр.

Что понадобится

Сушеные белые грибы — 30 г, мясо (филе куриных бедер, индейки, свиная/говяжья вырезка) — 500 г, репчатый лук — 1 крупная головка, морковь — 1 крупная, гречка (ядрица) — 200 г, сметана (20%) — 150 г, томатная паста — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло для жарки, сушеные травы (прованские, орегано), паприка сладкая, соль, черный перец свежемолотый, свежая зелень (петрушка, укроп) для подачи.

Как я его готовлю

Сушеные белые грибы промываю и замачиваю в холодной воде на 2-3 часа до размягчения. После этого еще раз промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими кусочками. Мясо нарезаю кубиками размером примерно 1,5-2 см. Лук шинкую, морковь очищаю и нарезаю короткой тонкой соломкой. В сковороде или казане разогреваю растительное масло на средне-сильном огне. Выкладываю кусочки мяса и обжариваю, не перемешивая первые минуты, до испарения выделившегося сока и образования красивой золотистой корочки — это займет около 10 минут. Затем добавляю к мясу нарезанный лук, уменьшаю огонь до среднего и пассерую все вместе еще 5 минут, пока лук не станет мягким и прозрачным. Следом отправляю в сковороду морковь и обжариваю 3-4 минуты, чтобы она немного смягчилась.

Гречку промываю и откидываю на сито. К обжаренным мясу и овощам добавляю нарезанные белые грибы, перемешиваю и готовлю еще 3-4 минуты, чтобы грибы пропитались ароматами. Ввожу томатную пасту, хорошо перемешиваю с содержимым и прогреваю все вместе около двух минут. Приправляю блюдо щепоткой сушеных трав, чайной ложкой паприки, свежемолотым черным перцем и пропущенным через пресс чесноком. Затем ровным слоем высыпаю в сковороду подготовленную гречку и аккуратно распределяю ее.

В отдельной емкости смешиваю сметану с 400-450 мл горячей воды до однородности. Этой смесью заливаю гречку с мясом и овощами так, чтобы жидкость покрывала крупу примерно на 1-1,5 см. Добавляю соль (примерно 1,5 ч. л.), довожу до активного кипения. Как только содержимое сковороды закипит, уменьшаю огонь до минимального, плотно накрываю крышкой и томлю 15-20 минут, не поднимая крышку, пока гречка не впитает всю жидкость и не станет мягкой. Выключаю огонь и, не открывая, даю блюду настояться под крышкой еще 10-15 минут.

