Гречка по-купечески с индейкой — мой секрет идеального ужина без лишних хлопот. Сытное блюдо «два в одном»

Гречка по-купечески — это гениальное кулинарное решение, где сочная индейка, ароматные овощи и рассыпчатая гречневая каша томятся вместе в одной посуде. В результате вы получаете сбалансированное, сытное и невероятно ароматное блюдо, которое сохраняет все соки и вкусы.

Что понадобится

Филе индейки (лучше малое, нежное) — 400 г, гречневая крупа (ядрица) — 200 г, репчатый лук — 1 крупная головка, морковь — 1 шт., чеснок — 1-2 зубчика, растительное масло для жарки — 2-3 ст. л., вода или бульон — около 400 мл, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Филе индейки промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю небольшими брусочками или кубиками. Лук очищаю и шинкую тонкими перьями или полукольцами. Морковь тру на крупной терке, чеснок мелко рублю. Гречку тщательно перебираю, удаляя возможный мусор, и несколько раз промываю в холодной воде до прозрачности. Для более насыщенного орехового аромата можно прокалить сухую крупу на чистой сковороде пару минут, постоянно помешивая.

Беру глубокую сковороду с толстым дном (идеально чугунную или казан), разогреваю в ней масло на среднем огне. Выкладываю кусочки индейки и обжариваю их до красивого золотистого цвета со всех сторон, не забывая помешивать. Затем добавляю к мясу лук и морковь, уменьшаю огонь и пассерую овощи вместе с индейкой 7–10 минут. В этот момент добавляю чеснок, соль и перец, хорошо перемешиваю.

Следом в сковороду высыпаю подготовленную гречку. Аккуратно перемешиваю содержимое, чтобы крупа распределилась между кусочками мяса и овощей и пропиталась маслом. Заливаю все горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала гречку примерно на 1,5–2 сантиметра. Довожу до легкого кипения, затем накрываю сковороду плотной крышкой, убавляю огонь до минимального и оставляю томиться на 20–25 минут. Ни в коем случае не открываю крышку в процессе, чтобы не выпустить пар!

Через указанное время проверяю: вода должна полностью впитаться, а на поверхности гречки — образоваться маленькие дырочки, это знак готовности. Выключаю огонь, но не спешу подавать. Даю блюду настояться под крышкой еще 10–15 минут — это ключевой момент для окончательного раскрытия вкуса и идеальной консистенции каши.

