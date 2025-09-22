Россия увеличила поставки говядины из Индии в 33 раза

Индия в июле увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на Минторг страны. Объем поставок составил $21,2 млн (1,76 млрд руб.) против $640 тыс. (53,1 млн руб.) годом ранее.

Страна экспортирует в Россию исключительно мясо крупного рогатого скота. Всего за семь месяцев текущего года объем индийских продаж достиг $62,8 млн (5,21 млрд руб.), что в 2,6 раза выше прошлогоднего уровня.

По итогам июля Индия поставила за рубеж мяса на $401 млн (33,3 млрд руб.) против $310 млн (25,7 млрд) годом ранее. Крупнейшими покупателями стали Вьетнам ($81 млн — 6,7 млрд руб.), Малайзия ($54 млн — 4,48 млрд руб.) и ОАЭ ($37 млн — 3,07 млрд руб.). Россия заняла седьмое место среди импортеров.

Ранее стало известно, что Евросоюз увеличил закупки российских лисичек на 17% в июле текущего года. Импорт российских грибов в ЕС начался в июне и составил €615,7 тыс. (60,34 млн рублей), а уже в июле объем поставок достиг €5,4 млн (529,2 млн рублей). Это стало максимумом с августа 2023 года.