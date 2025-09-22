«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:47

Россия увеличила поставки говядины из Индии в 33 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия в июле увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на Минторг страны. Объем поставок составил $21,2 млн (1,76 млрд руб.) против $640 тыс. (53,1 млн руб.) годом ранее.

Страна экспортирует в Россию исключительно мясо крупного рогатого скота. Всего за семь месяцев текущего года объем индийских продаж достиг $62,8 млн (5,21 млрд руб.), что в 2,6 раза выше прошлогоднего уровня.

По итогам июля Индия поставила за рубеж мяса на $401 млн (33,3 млрд руб.) против $310 млн (25,7 млрд) годом ранее. Крупнейшими покупателями стали Вьетнам ($81 млн — 6,7 млрд руб.), Малайзия ($54 млн — 4,48 млрд руб.) и ОАЭ ($37 млн — 3,07 млрд руб.). Россия заняла седьмое место среди импортеров.

Ранее стало известно, что Евросоюз увеличил закупки российских лисичек на 17% в июле текущего года. Импорт российских грибов в ЕС начался в июне и составил €615,7 тыс. (60,34 млн рублей), а уже в июле объем поставок достиг €5,4 млн (529,2 млн рублей). Это стало максимумом с августа 2023 года.

Индия
мясо
закупки
импорт
поставки
говядина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар вспыхнул в поезде в Краснодарском крае
«Есть предатели»: военэксперт о рекордном росте политического насилия в США
«Деньги есть»: в ГД призвали не бороться с высокими зарплатами курьеров
Политолог раскрыл роль США в признании Палестины
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.