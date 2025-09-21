Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро

ЕС закупил российские лисички на рекордные €5,4 млн

Евросоюз увеличил закупки российских лисичек на 17% в июле текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы объединения. Импорт российских лисичек в ЕС начался в июне и составил €615,7 тыс. (60,34 млн рублей), а уже в июле объем поставок достиг €5,4 млн (529,2 млн рублей). Это стало максимумом с августа 2023 года.

Больше всего российских грибов приобрела Литва — на €4,5 млн (441 млн рублей). Германия закупила на €475,3 тыс. (46,58 млн рублей), Словения — на 238,9 тыс. (23,41 млн рублей), Австрия — на 81,8 тыс. (8,02 млн рублей), Польша — почти на 32 тыс. (3,14 млн рублей).

Кроме России, которая вышла на второе место среди основных поставщиков лисичек в ЕС, крупнейшим экспортером осталась Белоруссия с объемом €7,7 млн (754,6 млн рублей). Также поставки велись с Украины, из Киргизии и Китая.

Ранее стало известно, что главными европейскими покупателями сжиженного природного газа из России по итогам 2023 года стали Испания и Бельгия, на которые пришлось почти три четверти всех поставок в ЕС. Замыкают тройку лидеров Нидерланды.