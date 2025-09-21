«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 16:46

Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро

ЕС закупил российские лисички на рекордные €5,4 млн

Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press

Евросоюз увеличил закупки российских лисичек на 17% в июле текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы объединения. Импорт российских лисичек в ЕС начался в июне и составил €615,7 тыс. (60,34 млн рублей), а уже в июле объем поставок достиг €5,4 млн (529,2 млн рублей). Это стало максимумом с августа 2023 года.

Больше всего российских грибов приобрела Литва — на €4,5 млн (441 млн рублей). Германия закупила на €475,3 тыс. (46,58 млн рублей), Словения — на 238,9 тыс. (23,41 млн рублей), Австрия — на 81,8 тыс. (8,02 млн рублей), Польша — почти на 32 тыс. (3,14 млн рублей).

Кроме России, которая вышла на второе место среди основных поставщиков лисичек в ЕС, крупнейшим экспортером осталась Белоруссия с объемом €7,7 млн (754,6 млн рублей). Также поставки велись с Украины, из Киргизии и Китая.

Ранее стало известно, что главными европейскими покупателями сжиженного природного газа из России по итогам 2023 года стали Испания и Бельгия, на которые пришлось почти три четверти всех поставок в ЕС. Замыкают тройку лидеров Нидерланды.

Евросоюз
закупки
импорт
Россия
грибы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.