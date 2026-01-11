Салат «Каприз» — удачное сочетание: нежный, сочный и очень вкусный

Салат «Каприз» — удачное сочетание курицы, грибов и сладких ананасов. Он получается мягким, сливочным и при этом совсем не тяжелым. Отличный вариант для праздничного стола, когда хочется чего-то необычного, но из понятных и доступных продуктов.

Ингредиенты: шампиньоны — 300 г, куриное филе — 300 г, сметана — 150 г, твердый сыр — 100 г, яйца — 3 шт., консервированные ананасы — 1 маленькая банка, лук — 1 шт., майонез — по вкусу, соль — по вкусу, киви для украшения.

Приготовление: грибы и лук нарежьте и обжарьте на сковороде в сметане до мягкости. Дайте смеси остыть и выложите ее первым слоем в салатник. Куриное филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте небольшими кусочками. Выложите вторым слоем поверх грибов и слегка смажьте майонезом. Яйца сварите вкрутую, натрите на крупной терке или нарежьте мелким кубиком. Распределите третьим слоем и снова нанесите тонкий слой майонеза. Ананасы нарежьте мелкими кубиками, выложите следующим слоем и при желании слегка промажьте майонезом. Завершающий слой — тертый сыр. Украсьте дольками киви. Уберите салат в холодильник минимум на 30–40 минут, чтобы он пропитался.

