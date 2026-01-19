Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 11:52

В Росрыболовстве оценили возможность падения цен на черную икру

Росрыболовство: черная икра не станет дешевле в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Черная икра продается по высоким ценам во всем мире и в ближайшее время не станет дешевле, заявил РИА Новости руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что ее выращивание занимает длительный срок — семь-восемь лет. Глава организации добавил, что в 2025 году в РФ произвели 65 тонн черной икры.

Она выращивается по семь-восемь лет, а за это время все, что требуется для ее производства, дорожает, — сказал Шестаков.

Ранее стало известно, что стоимость красной икры в России в декабре опустилась до 9,3 тыс. рублей за килограмм. Соответствующий показатель стал минимальным за период с конца 2024 года, когда цена деликатеса составляла 9240 рублей.

До этого президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что для выбора качественной натуральной икры следует обращать внимание на цену. Он рассказал, как не наткнуться подделку, и рекомендовал покупателям руководствоваться тремя ключевыми правилами: выбирать проверенного продавца, обращать пристальное внимание на стоимость и изучать упаковку.

