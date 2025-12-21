Новый год-2026
21 декабря 2025 в 02:29

Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники

Машаров: работа в новогодние праздники должна оплачиваться хотя бы двукратно

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Сотрудникам, которые будут работать в период новогодних каникул, полагается повышенная оплата, напомнил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, это закреплено нормами Трудового кодекса.

Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится не менее чем в двойном размере. Конкретная сумма выплат варьируется в зависимости от выбранной системы оплаты, — пояснил эксперт.

Для работника существует альтернатива денежной компенсации. По его письменному желанию вместо двойной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.

В этом случае, отметил Машаров, работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отгула не оплачивается. Эксперт также подчеркнул, что привлечение к работе в эти дни, за исключением строго определенных законом случаев, возможно только с согласия самого сотрудника. К таким особым случаям относятся предотвращение катастрофы, выполнение неотложных работ, обслуживание населения, а также труд творческих работников, условия которого могут регулироваться отдельно.

Новогодние каникулы в 2025–2026 годах установлены с 31 декабря по 11 января включительно и продлятся 12 дней. Это делает их одними из самых длительных за последние годы.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что гражданам может грозить штраф в размере 15 тыс. рублей за украшение рабочих мест к Новому году. По его словам, речь идет о том, что не соблюдаются правила пожарной безопасности.

