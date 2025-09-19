Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:27

Салат, который удивит гостей: этот рецепт доказал, что малина идеально сочетается с креветками и авокадо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теплый салат с малиной — это изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежность морепродуктов, сладость ягод и пикантность сыра. Неожиданное сочетание ингредиентов создает гармоничный вкус, где каждый компонент раскрывается по-новому. Этот салат станет украшением любого стола и поразит гостей своей оригинальностью.

Для приготовления потребуется 200 г листьев салата, 100 г киноа, 300 г креветок, 150 г мини моцареллы, 1 авокадо, 100 г малины и 50 г фисташек. Киноа отваривают согласно инструкции на упаковке. Креветки обжаривают на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны. Авокадо нарезают кубиками, малину разрезают пополам, фисташки измельчают. Для заправки смешивают 1 чайную ложку дижонской горчицы, 1 столовую ложку меда, 3 столовые ложки оливкового масла и сок половины лайма. На тарелку выкладывают листья салата, теплую киноа, креветки, моцареллу и авокадо. Сверху украшают малиной и фисташками, поливают заправкой. Подают салат сразу после приготовления, пока киноа и креветки остаются теплыми. Сочетание теплых и холодных ингредиентов создает уникальную текстуру и раскрывает вкус каждого продукта.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

