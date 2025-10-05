Главный приз турнира стрелков уедет на СВО Главный приз турнира по высокоточной стрельбе им. Охлопкова передадут в зону СВО

Главный приз Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова будет направлен в зону специальной военной операции, передает ТАСС. Решение озвучил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, участники предыдущих турниров предложили заменить автомобильные призы денежными выплатами. Власти поддержали эту идею, чтобы не ставить победителей перед выбором, как поступить с машиной. Теперь транспортные средства, ранее вручавшиеся лучшим стрелкам, будут переданы на фронт, а участники получат денежные награды. Победителям нынешнего турнира вручается пикап HAVAL.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка участников СВО и их семей должна быть постоянной, а не «модным направлением» работы. Во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным он подчеркнул, что такая помощь является данью государства защитникам Отечества. Анохин в свою очередь доложил о принимаемых в регионе мерах, включая трудоустройство жен военнослужащих в органы власти и фонд «Защитники Отечества».