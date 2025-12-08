ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 05:20

Врач ответила, с каких блюд полезнее всего начинать застолье

Врач Калошина: начало застолья с холодных закусок полезно для пищеварения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление холодных закусок в начале застолья способствует улучшению пищеварения, заявила NEWS.ru эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. По ее словам, это позволит эффективнее переварить более жирные и тяжелые блюда.

По этикету при застолье сначала подаются холодные закуски, а потом уже горячие блюда. С точки зрения физиологии пищеварения это правильное решение. Так, например, лучше выработаются ферменты и желудочный сок, чтобы в дальнейшем переварить более жирное и насыщенное горячее. В закусках лучше начинать с рыбы как более легкого для пищеварения продукта, далее уже можно и мясные закуски. Необязательно есть все виды, можно ограничиться и одним, — посоветовала Калошина.

Она подчеркнула, что к закускам подают разнообразные напитки, включая алкогольные. По словам Калошиной, их можно употреблять в начале мероприятия, но в умеренных количествах, чтобы избежать сильного опьянения и негативного воздействия алкоголя на пустой желудок. Врач также отметила, что напитки должны быть легкими, например, вино или слабоалкогольные фруктовые наливки.

Далее через небольшую паузу, в районе 10–15 минут, уже подается горячее. Жидкость в супе поможет уменьшить интоксикационное воздействие на организм продуктов распада алкоголя и уменьшить воздействие опьяняющего эффекта. Горячее блюдо придаст сил для последующего праздника — прогулок, танцев и других подвижных мероприятий. С основным блюдом лучше съесть свежие овощи — для улучшения пищеварения, уменьшения воздействия излишка животных жиров на организм, а также для снижения калорийности общего рациона в праздник, — добавила Калошина.

Она заключила, что подвижные игры можно завершить праздничным десертом. По мнению эндокринолога, сладкое лучше всего подать с согревающим чаем или какао, которые помогут восстановить силы, снять нервное напряжение и обеспечить хороший сон.

Ранее нутрициолог Жанна Антонюк заявила, что употребление мяса на завтрак безопасно для здорового человека. По ее словам, утром пищеварительная система активно работает, вырабатывая все необходимые ферменты.

питание
советы
праздники
врачи
