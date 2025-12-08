Врач ответила, с каких блюд полезнее всего начинать застолье

Употребление холодных закусок в начале застолья способствует улучшению пищеварения, заявила NEWS.ru эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. По ее словам, это позволит эффективнее переварить более жирные и тяжелые блюда.

По этикету при застолье сначала подаются холодные закуски, а потом уже горячие блюда. С точки зрения физиологии пищеварения это правильное решение. Так, например, лучше выработаются ферменты и желудочный сок, чтобы в дальнейшем переварить более жирное и насыщенное горячее. В закусках лучше начинать с рыбы как более легкого для пищеварения продукта, далее уже можно и мясные закуски. Необязательно есть все виды, можно ограничиться и одним, — посоветовала Калошина.

Она подчеркнула, что к закускам подают разнообразные напитки, включая алкогольные. По словам Калошиной, их можно употреблять в начале мероприятия, но в умеренных количествах, чтобы избежать сильного опьянения и негативного воздействия алкоголя на пустой желудок. Врач также отметила, что напитки должны быть легкими, например, вино или слабоалкогольные фруктовые наливки.

Далее через небольшую паузу, в районе 10–15 минут, уже подается горячее. Жидкость в супе поможет уменьшить интоксикационное воздействие на организм продуктов распада алкоголя и уменьшить воздействие опьяняющего эффекта. Горячее блюдо придаст сил для последующего праздника — прогулок, танцев и других подвижных мероприятий. С основным блюдом лучше съесть свежие овощи — для улучшения пищеварения, уменьшения воздействия излишка животных жиров на организм, а также для снижения калорийности общего рациона в праздник, — добавила Калошина.

Она заключила, что подвижные игры можно завершить праздничным десертом. По мнению эндокринолога, сладкое лучше всего подать с согревающим чаем или какао, которые помогут восстановить силы, снять нервное напряжение и обеспечить хороший сон.

