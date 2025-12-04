Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нутрициолог ответила, можно ли есть мясо на завтрак

Нутрициолог Антонюк: мясной завтрак не навредит здоровому человеку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление мяса на завтрак является физиологически допустимым и не принесет вреда человеку без проблем со здоровьем, заявила NEWS.ru нутрициолог Жанна Антонюк. По ее словам, утром пищеварительная система готова к работе и выделяет для этого все необходимые ферменты.

С точки зрения физиологии мясной завтрак не вредит здоровому человеку. ЖКТ готов к работе с утра и выделяет ферменты для переваривания белков и жиров. Но есть несколько важных моментов. Первое — это индивидуальные особенности. Если у вас есть хронические заболевания ЖКТ, тяжелая пища натощак может вызвать дискомфорт. Второе — это качество и количество. Лучше съесть небольшую порцию до 150 граммов нежирного мяса, приготовленного на пару или отварного. Третье — сбалансированность. Мясо на завтрак лучше сочетать с клетчаткой: овощи, зелень или цельнозерновой хлеб улучшат пищеварение и обеспечат организм энергией, — пояснила Антонюк.

Однако, по ее словам, важно слушать свое тело. Нутрициолог подчеркнула, что если после такого завтрака проявляется вялость или дискомфорт, возможно ЖКТ лучше усваивает более легкие белки или сложные углеводы.

Ранее нутрициолог и диетолог Анна Гордеева заявила, что зацикленность на одном фрукте, например, на грейпфруте, не даст серьезных результатов в похудении. По ее словам, через месяц после такого питания, вес возвращается. Нутрициолог отметила, что чаще всего из-за фруктов люди невольно уменьшают калораж.

