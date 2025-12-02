Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 18:11

Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении

Диетолог Гордеева: грейпфрутовая диета приведет к нестабильному результату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зацикленность на одном фрукте, например на грейпфруте, не даст серьезных результатов в похудении, рассказала Lady.Pravda.Ru нутрициолог и диетолог Анна Гордеева. Она отметила, что чаще всего из-за фруктов люди невольно уменьшают калораж.

Когда вся надежда делается на один продукт — грейпфрут, сельдерей, ананас, — человек получает очень короткий и нестабильный результат. Как нутрициолог, я вижу это в консультациях: через месяц после монодиеты вес возвращается, а к нему присоединяется усталость и дефициты, — рассказала Гордеева.

По словам диетолога, задача диеты состоит в том, чтобы выстроить систему питания, а не в поиске «волшебных» продуктов. Она отметила, что грейпфрут сам по себе не обладает уникальными жиросжигающими свойствами.

Ранее диетолог Софья Кованова рассказала, что в сутки допустимо употреблять не более четырех средних мандаринов или не более шести маленьких. При этом есть люди, которым вовсе стоит отказаться от этих цитрусовых, несмотря на содержание в них витаминов и микроэлементов.

диетологи
цитрусы
диеты
здоровье
