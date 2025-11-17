Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 13:33

Стало известно, сколько мандаринов можно съедать в день без вреда здоровью

Диетолог Кованова: в день можно употреблять не более четырех средних мандаринов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В сутки допустимо употреблять не более четырех средних мандаринов или не более шести маленьких, заявила aif.ru диетолог Софья Кованова. При этом есть люди, которым вовсе стоит отказаться от этих цитрусовых, несмотря на содержание в них витаминов и микроэлементов.

Мандарины можно употреблять не более четырех в день средних или не более шести маленьких. Нужно учитывать, что есть более сладкие сорта этих цитрусовых, их употребление нужно ограничить в два раза, потому что они содержат большое количество углеводов, — отметила Кованова.

Она добавила, что от мандаринов следует отказаться людям с непереносимостью фруктозы. Противопоказания также есть для пациентов с сахарным диабетом и гастритом.

Ранее Кованова заявила, что в день можно съедать не более двух апельсинов. Она напомнила, что в этом фрукте содержатся бета-каротин, фолиевая и аскорбиновая кислоты, витамины группы B и ряд минералов.

