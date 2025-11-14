Россиянам раскрыли, сколько апельсинов допустимо съедать в день Диетолог Кованова призвала съедать не более двух апельсинов в сутки

В день допустимо съедать не более двух апельсинов, заявила aif.ru диетолог Софья Кованова. Она напомнила, что в этом фрукте содержатся бета-каротин, фолиевая и аскорбиновая кислоты, витамины группы B и ряд минералов.

Ежедневно можно съедать два средних апельсина. Также нужно обращать внимание на сорт цитрусовых. Более сладкие красные от нормы нужно ограничить в два раза из-за количества углеводов в них, — посоветовала Кованова.

Если фрукт достаточно большой, то его хватит и одного, уточнила врач. Она предупредила, что при злоупотреблении цитрусовыми возможна аллергическая реакция.

