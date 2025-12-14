Россиянам объяснили, как выбрать самые свежие и сладкие мандарины Преподаватель Кузнецова: у свежих мандаринов кожура должна быть яркой и упругой

Свежие и качественные мандарины отличаются привлекательным внешним видом, приятным запахом и упругостью, заявила в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова. По ее словам, кожура должна быть яркой и блестящей, без пятен, а при нажатии — слегка пружинить.

Если мандарин слишком мягкий, с вмятинами или признаками увядания, значит, он начал портиться. Если кожура сухая и сморщенная — фрукт подсох и потерял сок, — объяснила она.

Более сладкие мандарины, как правило, тяжелее — это значит, что внутри много сока, отметила эксперт. Когда кожура имеет крупные поры, а между мякотью и коркой есть небольшое пространство, то можно говорить о том, что мандарин созрел, добавила Кузнецова.

Также она посоветовала выбирать мандарины среднего размера, так как слишком большие могут быть водянистыми, а слишком маленькие — недозрелыми. Кроме того, важно учитывать и хвостик: у свежих мандаринов он зеленый и упругий, резюмировала специалист.

Ранее Хаджимурад Белхароев рассказал, что цены на мандарины к Новому году вырастут на 7–10%. Он отметил, что сейчас цитрусы можно купить в магазинах по цене от 130 до 270 рублей за килограмм, при этом цена различается в зависимости от страны-производителя и торговой сети.