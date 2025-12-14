Два охранника ночного клуба получили ранения в перестрелке В Мурманске охранники ночного клуба пострадали в результате перестрелки

В Мурманске в ночь на 14 декабря в одном из караоке-клубов на Кольском проспекте произошла стрельба, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Двое охранников заведения получили ранения.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о конфликтной ситуации в ночном заведении по Кольскому проспекту, в результате которой была травмирована охрана ресторана, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, неизвестный, предположительно, использовавший травматическое оружие, открыл огонь. Медики осмотрели пострадавших и оказали им помощь в амбулаторном порядке.

В настоящее время полиция задержала и доставила в отдел троих мужчин, причастных к конфликту. Оперативники также продолжают поиск других возможных участников инцидента для установления всех обстоятельств произошедшего.

