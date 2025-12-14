Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:30

Два охранника ночного клуба получили ранения в перестрелке

В Мурманске охранники ночного клуба пострадали в результате перестрелки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Мурманске в ночь на 14 декабря в одном из караоке-клубов на Кольском проспекте произошла стрельба, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Двое охранников заведения получили ранения.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о конфликтной ситуации в ночном заведении по Кольскому проспекту, в результате которой была травмирована охрана ресторана, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, неизвестный, предположительно, использовавший травматическое оружие, открыл огонь. Медики осмотрели пострадавших и оказали им помощь в амбулаторном порядке.

В настоящее время полиция задержала и доставила в отдел троих мужчин, причастных к конфликту. Оперативники также продолжают поиск других возможных участников инцидента для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее трое детей стали жертвами перестрелки во время празднования дня рождения в американском городе Стоктон, штат Калифорния. Инцидент, в результате которого также пострадали 11 человек, произошел в субботний вечер на мероприятии, собравшем более сотни гостей.

Мурманск
охранники
перестрелки
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Названа культурная столица России 2027 года
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Стала известна стратегия Белоруссии по отношению к Литве
Раскрыта личность обезвредившего стрелка в Сиднее мужчины
«Рады всем»: Кадыров высказался о внешнем виде туристов в Чечне
Финальный брак, рождение сына, мнение об СВО: как живет Евгений Миллер
Девушка вышла замуж за спасателя, доставшего ее из-под завалов
«Это личное»: мать погибшего на СВО Героя России о встрече с Путиным
Москвичам дали надежду на сугробы
НАТО в плену, Европа — в расход, тайна рождения детей Галкина: что дальше
В МИД РФ заявили о росте симпатизирующих России европейцев
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет потепление
Пациента спасли за мгновение до операции по изъятию органов
В Британии рассказали, что станет катастрофой для Зеленского
Группа российских туристов на снегоходах загадочно исчезла в горах
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.