День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:50

Стали известны последствия массового расстрела на детском празднике

CNN: трое детей погибли при стрельбе на дне рождения в Калифорнии

Фото: Carlos Avila Gonzalez/AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Трое детей стали жертвами перестрелки во время празднования дня рождения в американском городе Стоктон, штат Калифорния, передает телеканал CNN. Инцидент, в результате которого также пострадали 11 человек, произошел в субботний вечер на мероприятии, собравшем более сотни гостей.

Представитель местного шерифа уточнил, что погибшим, помимо детей, также оказался один взрослый человек. По его словам, жертвам было восемь, девять, 14 и 21 год, а личность подозреваемого в стрельбе до сих пор не установлена.

Шериф округа Сан-Хоакин Патрик Уитроу призвал свидетелей активно сотрудничать с полицией. Он подчеркнул, что любая информация может оказаться полезной для раскрытия этого тяжкого преступления.

Бывший конгрессмен Габби Гиффордс, комментируя трагедию, заявила о необходимости принятия срочных мер для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия. По статистике, этот инцидент стал одним из более чем 380 случаев массовой стрельбы, зафиксированных в США с начала текущего года.

Ранее стало известно, что в Воронеже покупатель открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда. По предварительным данным, во время ссоры с продавцом мужчина достал пистолет и выстрелил, ранив посетительницу.

США
убийства
дети
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущая Дмитриева раскрыла, как похудела на 46 килограммов
Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.