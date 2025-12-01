Стали известны последствия массового расстрела на детском празднике CNN: трое детей погибли при стрельбе на дне рождения в Калифорнии

Трое детей стали жертвами перестрелки во время празднования дня рождения в американском городе Стоктон, штат Калифорния, передает телеканал CNN. Инцидент, в результате которого также пострадали 11 человек, произошел в субботний вечер на мероприятии, собравшем более сотни гостей.

Представитель местного шерифа уточнил, что погибшим, помимо детей, также оказался один взрослый человек. По его словам, жертвам было восемь, девять, 14 и 21 год, а личность подозреваемого в стрельбе до сих пор не установлена.

Шериф округа Сан-Хоакин Патрик Уитроу призвал свидетелей активно сотрудничать с полицией. Он подчеркнул, что любая информация может оказаться полезной для раскрытия этого тяжкого преступления.

Бывший конгрессмен Габби Гиффордс, комментируя трагедию, заявила о необходимости принятия срочных мер для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия. По статистике, этот инцидент стал одним из более чем 380 случаев массовой стрельбы, зафиксированных в США с начала текущего года.

