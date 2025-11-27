Обезумевший россиянин открыл стрельбу в супермаркете Житель Воронежа открыл стрельбу в супермаркете и ранил женщину

Покупатель открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По предварительным данным, во время ссоры с продавцом мужчина достал пистолет и выстрелил, ранив посетительницу.

В ходе ссоры мужчина произвел выстрел и травмировал 41-летнюю местную жительницу в области руки, — сказано в сообщении.

Полиция установила участников конфликта и опросила свидетелей. Информация о состоянии пострадавшей и другие обстоятельства не приводятся.

Ранее в дагестанском Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долгами. При инциденте никто не пострадал.

В Казани до этого полиция задержала местно жителя, обстрелявшего автомобиль на перекрестке. Один человек получил ранения. По словам очевидцев, мужчина, около 40 лет на вид, вышел из автомобиля и произвел три выстрела из травматического оружия в пассажира автомобиля «Москвич».