18 октября 2025 в 21:37

Трое мужчин открыли стрельбу в кафе из-за долгового спора

В Дагестане трое мужчин открыли огонь в кафе и скрылись

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долговыми обязательствами. В результате стрельбы никто не пострадал.

Диалога не получилось, и один из вошедших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. После чего все трое скрылись с места происшествия, — отметили в ведомстве.

Инцидент случился около 17:15 по московскому времени, когда трое мужчин вошли в заведение с целью выяснения отношений с одним из посетителей. Личности всех участников инцидента установлены, полиция принимает меры к их задержанию.

Ранее в Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан сообщили, что правоохранительными органами был задержан мужчина, обстрелявший автомобиль на перекрестке в Казани. В результате инцидента один человек получил ранения. По словам очевидцев, мужчина, около 40 лет на вид, вышел из автомобиля и произвел три выстрела из травматического оружия в пассажира автомобиля «Москвич».

