16 октября 2025 в 18:34

Появилось видео с места дорожного конфликта со стрельбой в Казани

В Казани мужчину задержали за стрельбу во время дорожного конфликта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Татарстане правоохранительными органами задержан мужчина, обстрелявший автомобиль на перекрестке в Казани, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани. В результате инцидента один человек получил ранения.

В районе пересечения улиц Тэцевская и Копылова произошел инцидент со стрельбой, — говорится в сообщении ведомства.

По словам очевидцев, мужчина, около 40 лет на вид, вышел из автомобиля и произвел три выстрела из травматического оружия в пассажира автомобиля «Москвич. Предварительно, он попал пострадавшему в живот, лицо и грудь

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, стрелок задержан. Позже из канала Госавтоинспекции удалили запись.

Ранее сообщалось, что петербуржец застрелил человека в жилом комплексе на Кременчугской улице, после чего устроил пожар и покончил с собой. На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства устанавливаются.

До этого стало известно, что футбольный матч между выпускниками школ завершился массовой перестрелкой, в результате которой погибли четыре человека и пострадали не менее 12. Четверых раненых в критическом состоянии пришлось эвакуировать на вертолете.

