11 октября 2025 в 19:44

Футбольный матч выпускников школы закончился перестрелкой

В США 4 человека погибли и 12 ранены в перестрелке после школьного футбола

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека погибли и не менее 12 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на 11 октября в городе Лиленд, штат Миссисипи, сообщает Guardian. Инцидент произошел после традиционного школьного футбольного матча между выпускниками старших школ.

Четыре человека были доставлены вертолетом в медицинский центр Университета Миссисипи в критическом состоянии, — рассказал журналистам сенатор штата Деррик Симмонс.

По его словам, все произошло около полуночи на главной улице города. Правоохранительные органы сообщили, что подозреваемые в стрельбе пока не задержаны, расследование продолжается.

6 октября сообщалось, что 60-летний житель Сиднея после развода устроил стрельбу, выпустив более 50 пуль по оживленной улице и ранив около 20 человек. Стрелок вел беспорядочный огонь из окна своей квартиры по проезжающим автомобилям и полицейским машинам.

Ранее житель Ленобласти ошибочно перевел 130 тысяч рублей на чужой номер телефона, а потом пришел с травматическим пистолетом к квартире получателя. Когда тот отказался возвращать деньги, гость начал стрельбу.

США
перестрелки
погибшие
футбол
школы
