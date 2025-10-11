Футбольный матч выпускников школы закончился перестрелкой В США 4 человека погибли и 12 ранены в перестрелке после школьного футбола

Четыре человека погибли и не менее 12 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на 11 октября в городе Лиленд, штат Миссисипи, сообщает Guardian. Инцидент произошел после традиционного школьного футбольного матча между выпускниками старших школ.

Четыре человека были доставлены вертолетом в медицинский центр Университета Миссисипи в критическом состоянии, — рассказал журналистам сенатор штата Деррик Симмонс.

По его словам, все произошло около полуночи на главной улице города. Правоохранительные органы сообщили, что подозреваемые в стрельбе пока не задержаны, расследование продолжается.

