09 октября 2025 в 14:34

Ошибся цифрой и обеднел: мужчина напал на семью, которую случайно озолотил

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одна неверная цифра при переводе на денежный счет обернулась вооруженным конфликтом. NEWS.ru рассказывает, как недоразумение довело невнимательного жителя Ленобласти до уголовного дела.

«Ломится неизвестный с пистолетом»

В Московском районе Северной столицы вечером 8 октября задержали жителя города Пушкина, сообщает пресс-служба полиции. В экстренные службы обратился 38-летний пострадавший.

«8 октября в 17:30 в полицию Московского района обратился 38-летний житель дома 36, корпус 4, по Пулковскому шоссе, который сообщил, что в его квартиру ломится неизвестный с пистолетом, при этом внутри находятся дети», — рассказали в УМВД.

Подумала, что мошенники

Как оказалось, причиной для разбирательств стало то, что 34-летний Артем, как пишет Telegram-канал SHOT, ошибся с переводом денег по номеру телефона. Перепутал одну цифру, и сумма ушла на счет супруги 38-летнего Дмитрия.

Артем должен был перевести 130 тысяч рублей за автозапчасти для своего автомобиля. Теперь ему предстояло вернуть сумму, ошибочно начисленную на другой номер. Он позвонил по ошибочному номеру, но ответившая ему женщина перепугалась, что с ней разговаривают мошенники. Возвращать деньги она отказалась.

На разговор пришел с травматом

Тогда Артем решил работать в рэкетирском формате. Он узнал, где проживает абонент, и отправился на тот адрес. Женщина открыла дверь и все равно не поверила, что перед ней не мошенник.

В разборки вмешался 38-летний супруг Дмитрий. В итоге между мужчиной и хозяевами квартиры завязалась перепалка. Как оказалось, Артем пришел не с пустыми руками — в качестве «аргумента» он достал травматический пистолет МР 79-9ТМ, на который у него была лицензия. И он им воспользовался.

Оставшийся без 130 тысяч рублей мужчина открыл огонь по Дмитрию. Он выстрелил минимум восемь раз. После стрельбы вызвали скорую и экстренные службы. Дмитрия госпитализировали в реанимацию.

На Артема составили протокол по статье о мелком хулиганстве и поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
