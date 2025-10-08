Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно

Под Челябинском несовершеннолетний насильник не только надругался над учеником начальной школы, но и решил заработать на этом преступлении. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Видео пошло по рукам

Катав-Ивановск — небольшой город в Челябинской области, численность населения которого составляет чуть меньше 15 тыс. человек. На его территории работают пять школ, включая коррекционную школу-интернат.

В одной из школ недавно разразился скандал. Как передает ИА «Уральский меридиан», тревогу забила социальный педагог одного из учебных учреждений, когда узнала, что среди учеников распространяется видеозапись неприличного содержания.

На видео 14-летний семиклассник совершает насильственные действия в отношении ученика третьего класса. Пострадавшему мальчику всего девять лет.

«Кадры увидела социальный педагог школы, где они оба учатся. Она сразу забила тревогу и обратилась в полицию», — рассказал источник «КП-Челябинск».

Продавал видео педофилам

Telegram-канал «Агентство чрезвычайных сообщений» утверждает, что подросток-насильник снял видео не только для того, чтобы поглумиться над младшим учеником, но также хотел заработать на этом контенте. Ролик, как утверждается, он начал продавать в Сети педофилам.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Хотя дело и было инициировано педагогом в школе, источник канала в силовых ведомствах отмечает, что преступление было совершено за пределами учебного учреждения — за гаражами.

Наказали не только по закону

Сейчас с подростками работают сотрудники полиции. Личности всех участников инцидента уже установлены. Но при этом для подозреваемого и его подельников разбирательство не ограничилось вниманием со стороны ПДН.

«Агентство чрезвычайных сообщений» опубликовало видеоролик, в котором более старшие подростки избивают семиклассника-насильника и его друга. На записи молодые люди бьют юношей по лицу, требуют извиняться и гарантировать, что впредь не будут заниматься подобными вещами.

Попадет за решетку?

Есть вероятность, что подросток в случае доказательства вины не избежит наказания, поскольку его возраст уже позволяет нести ответственность за преступления по статье 132 УК РФ. За насильственные действия его уже могут отправить в колонию для несовершеннолетних.

А вот за распространение порнографии ему отвечать не придется. По этой статье уголовная ответственность наступает только с 16 лет. При этом известно, что раньше юноша ни в чем криминальном замечен не был, на учете в отделе ПДН не стоял.

Читайте также:

В Петербурге застрелили и сожгли архитектора на глазах у дочки: кто убийца?

Забил металлическим предметом: владелец магазина расчленил грузчика

Избил до полусмерти и возбудился: убийца сожительницы ушел на СВО

Убийство по горячей цене: женщине показали фото «мертвого» мужа и задержали

Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе