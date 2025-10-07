Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 19:20

Забил металлическим предметом: владелец магазина расчленил грузчика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Камчатке пенсионер пойдет под суд за то, что убил мужчину, которого неофициально устроил в свой магазин. Скрывать причастность к исчезновению грузчика пожилому бизнесмену удавалось на протяжении всего лета. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Не выходил на связь с мая

В конце весны в Петропавловске-Камчатском пропал 60-летний мужчина. Как рассказала его знакомая, явившаяся в отделение полиции, последний раз его видели 29 мая. После этой даты о нем ничего не было известно.

Как пишет ИА «Кам 24», заявление было написано в июне. Вскоре по заявлению женщины возбудили уголовное дело — по факту безвестного исчезновения.

Проверка показала: он не уезжал с Камчатки, не лежал в больницах, а родные ничего о нем не знали.

12 сентября в соцсетях управления СКР появилось объявление, в котором просили местных жителей помочь с поисками пропавшего мужчины.

«Установлено, что 29.05.2025 около 15 часов Маматов О. вышел с места работы, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, и направился в неизвестном направлении, при этом по месту проживания по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Краснофлотская, до настоящего времени не вернулся. Связь с ним с указанного времени отсутствует, его местонахождение не установлено», — говорилось в сообщении.

Следом были указаны приметы, по которым можно было опознать пропавшего: среднего телосложения, на вид 55–60 лет, рост около 170 см, волосы короткие темные с сединой, усы, шрамы на затылке и на животе, был одет в куртку красного цвета и джинсы темного цвета.

Расчлененка в лесу

Позже в лесном массиве на окраине Петропавловска-Камчатского нашли скелетированные останки. Сразу стало ясно: человек умер насильственной смертью, поскольку тело было расчлененным. Останки отправили на экспертизу в экспертный центр УМВД по Камчатскому краю.

«По результатам проведения молекулярно-генетической судебной экспертизы в экспертном центре УМВД России по Камчатскому краю установлено, что они принадлежат ранее пропавшему мужчине», — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Камчатке.

Расправился с грузчиком

Следователи и оперативники начали прочесывать все возможные связи. И вскоре внимание сосредоточилось на одном человеке — 74-летнем владельце магазина, где погибший работал грузчиком. Вскоре после задержания заговорил подозреваемый.

По его словам, все произошло 29 мая — в тот самый день, когда мужчина в последний раз вышел на работу. В подвальном помещении магазина между хозяином торговой точки и работником вспыхнул конфликт. В ярости пожилой работодатель толкнул мужчину — тот упал на спину. А потом нанес ему как минимум два удара металлическим предметом по голове. Мужчина погиб на месте.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый расчленил тело и вывез его части в лес на окраине города — туда, где их и нашли спустя месяцы.

Расследование продолжается, и оперативное сопровождение обеспечивает управление уголовного розыска УМВД по Камчатскому краю.

убийства
расчленители
уголовные дела
убийцы
пенсионеры
Камчатка
Камчатский край
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
