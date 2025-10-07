Пытались раздеть впятером: девушку чуть не изнасиловали в ночном клубе

В Екатеринбурге полиция отказалась возбуждать уголовное дело после нападения на двух девушек в ночном клубе. Инцидент произошел летом, а ответ от правоохранителей девушки получили только сейчас. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Не планировали знакомиться

В первой половине лета подруги отправились в ночной клуб, где к ним стала приставать компания молодых людей. Девушки не планировали заводить знакомства и отказались от общения с мужчинами.

«8 июля две подруги, 28 и 32 лет, приехали потанцевать, с ними еще была племянница одной из них. К ним проявили внимание молодые русские парни, лет 20 с небольшим, те отказали. Но парни не успокоились», — ранее рассказывал E1.RU знакомый пострадавших.

«Пнул в лицо»

Когда девушки оказались в уборной, одна из них прошла к кабинкам, а другую окружила толпа отвергнутых мужчин. Тут же, вдали от танцпола, пятеро молодых людей попытались изнасиловать девушку.

«Ее повалили. Один залез на нее сверху, держал. Другие стали расстегивать и стягивать с нее штаны. Она дергалась, пыталась вырваться, и один из них пнул ей по лицу и попал в нос. Потом оказалось, что его сломали», — рассказала знакомый.

Успокоить насильников смогли только охрана и прибывший наряд ГБР. В итоге две подруги и один из нападавших были доставлены в отдел полиции.

Уголовного состава нет

Пострадавшая и ее подруга написали заявление о попытке группового изнасилования и телесных повреждениях. Но по итогам проверки им отказали в возбуждении дела. В постановлении при этом указано, будто на девушку напал «неизвестный», хотя имя нападавшего было известно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Было установлено, что 08.07.2025 около 01:00 она вместе со своими подругами приехала в ночной клуб „Дюти Фри“ <...>. Около 03:00 она вместе с <...> направилась в женский туалет. Вышла из туалета раньше. Выйдя из туалета, не нашла <...>. Далее, что произошло, не помнит. Спустя некоторое время пришла в себя, находясь на земле в зоне паркинга. В это время рядом с ней стояли четверо неизвестных мужчин <...>. Один из неизвестных мужчин схватил ее куртку и порвал ее. Далее к ней подошла <...>, которая начала ее поднимать. В это время один из неизвестных нанес удар по лицу», — указано в постановлении.

Далее в документе описываются последующие события, но при этом опущены все факты попытки снять одежду с девушки.

«Далее началась потасовка. <...> стала кричать, отпинываться ногой, затем один из мужчин нанес удар ногой в нос. Далее, что происходило, <...> не помнит», — говорится в документе.

В итоге в полиции лишь признали возможным привлечь «неизвестного» к ответственности по статье КоАП о повреждении чужого имущества. Уголовного состава в этих обстоятельствах полиция не нашла. При этом постановление пострадавшая получила только в октябре, хотя датировано оно 17 июля.

«Пишут про куртку и молчат про основное»

Родственник пострадавшей девушки сообщил E1.RU, что она намерена обращаться в прокуратуру и добиваться возбуждения уголовного дела.

«Будем писать жалобу в прокуратуру. Смешно, что они в описании отказа пишут про повреждения куртки и молчат про основное», — говорит мужчина.

По словам пострадавших и их родных, все нападавшие были установлены. Они могут быть связаны с армией или силовой структурой. Пытаясь разжалобить полицейских, привезенный в отдел молодой человек говорил, что ему надо заступать в караул.

Читайте также:

Дядя вернулся с СВО из-за педофила: опальный тренер сбежал в Москву

Отомстил бывшему: полицейский-гей убил экс-бойфренда за слив фотографий

Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка