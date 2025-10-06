Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:50

Дядя вернулся с СВО из-за педофила: опальный тренер сбежал в Москву

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде набирает обороты скандал вокруг тренера по боксу Алексея Панихина, которого обвиняют в педофилии. Сторона обвинения настаивает, что следователи упустили момент, когда могли задержать растлителя до его отъезда из региона. Также всплыли новые эпизоды, связанные с домогательствами. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Мальчик побоялся писать заявление

Александр Панихин — тренер по боксу, за чьей спиной множество титулованных спортсменов. Но его авторитет начал рушиться с конца сентября текущего года, когда родители воспитанника мужчины обратились в полицию с жалобами на домогательства со стороны наставника по единоборствам.

Один из пострадавших — 13-летний подросток — рассказал, что Панихин якобы домогался его во время тренировочного процесса. Родители мальчика пришли в ОВД, но их 13-летний сын так и не стал писать заявление на Панихина, опасаясь огласки и раскрытия его имени.

Следом в ситуацию вмешались коллеги педагога. Тренер Александр Баринов нашел в архивах частной школы, в которой преподавал, записи за 2023 год, где видно, что мужчина, похожий на Панихина, домогается подростка.

«И вот, извините, они уже в чем мать родила. Вот за руку берет, и идут в середину зала. Тут уже происходит все действие. Такая вот история. Он долго занимается воспитанием детей в сфере единоборства, конкретно — преподает бокс, много у него воспитанников титулованных. <...> То есть брутальные мужики, крепкие чуваки, и тут, пожалуйста, — в спортзале голенькие ребята. Мне язык ломит говорить такие вещи», — говорил Баринов в интервью программе «Кстати…».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Алексей Владимирович, вы просто пьяный»

Один из спортсменов, который не так давно вышел из-под тренерства Панихина, подтвердил журналистам, что за мужчиной замечали странности, но чаще списывали их на увлечение алкоголем. Некоторые жаловались на него, но это было бесполезно.

«Когда он напивался в лагере, мы думали, к нему „белка“ приходит. Все от него шарахались. Думали, что человек перепил, но, как оказалось, надо было уже тогда задумываться. К себе в каморку звал. Говорил: „Снимай штаны, пороть тебя будем“. Но ни ремня, ни скакалки нет. Я сводил такие случаи на нет: „Алексей Владимирович, вы просто пьяный, давайте завтра поговорим о том, что я накосячил“», — рассказывает бывший ученик тренера.

Выбирал жертв из неполных семей

Теперь же в редакцию программы «Кстати…» обратился выпускник Панихина, который пострадал от его действий 20 лет назад. Мужчина рассказал, что наставник для своих половых утех всегда выбирал детей из несостоятельных и неполных семей. Так, по словам мужчины, ему было легче манипулировать мальчиками, а те с меньшей вероятностью обращались бы за помощью.

Позже у редакции появилась еще одна запись. На этот раз из раздевалки спортивной школы, где мужчина, похожий на Панихина, просит подростка повернуться к нему спиной и опереться на скамейку. Когда молодой человек, будучи в смятении, все-таки исполняет эту просьбу, педагог задирает футболку воспитанника и пытается стянуть с него штаны. Но тут же юноша одергивает мужчину.

Дядя приехал с СВО, чтобы разобраться

Дядя 13-летнего мальчика, которого растлевал тренер, уже три года находится на СВО. Узнав о случившемся, он попросился в отпуск у командования и приехал в Нижний Новгород.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При этом в спортивной школе, откуда уволился Панихин, утверждали, что он ушел по собственному желанию, чтобы отправиться на СВО. Дядя пострадавшего ребенка опровергает это. Сейчас против мужчины заведено уголовное дело по статье о развратных действиях, но он скрывается от следствия в Москве и до сих пор не объявлен в розыск.

«Если человек считает себя кумиром»

Более того, известно, что также мужчина до своего отъезда из Нижнего Новгорода пришел пьяным к своему больному родственнику и избил соседа, который смотрел за ним. В итоге мужчина чуть не лишился зрения. Пострадавший отмечает, что никто из соседей не мог и подумать, что Панихин способен на дебоширство и уж тем более может быть причастен к педофильским преступлениям.

«Потому что он работал с кем? С учениками, с детьми, которые его слушаются. Меня смущает другое. Ладно, что он совершал непристойные действия — сложно было заметить. Но что он пьяный приходил, занимался с учениками так, это, наверное, было заметно. Мне кажется, за безупречную репутацию его, как международного тренера, как хорошего специалиста, сделали его идолом. И все в этот образ верили. Как там в Библии говорят? Не создавай себе кумира. А, соответственно, человек, который считает себя кумиром, ему, значит, все дозволено», — сетует пострадавший мужчина.

Читайте также:

Отомстил бывшему: полицейский-гей убил экс-бойфренда за слив его фотографий

Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?

Тушил сигарету о промежность: соцработник шесть лет пытал девушку с ДЦП

Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
дети
подростки
Россия
Нижний Новгород
Нижегородская область
тренеры
спортсмены
спорт
уголовные дела
насилие
домогательства
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов
Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла
Стало известно, сколько заработают французские министры за день работы
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.