Дядя вернулся с СВО из-за педофила: опальный тренер сбежал в Москву

В Нижнем Новгороде набирает обороты скандал вокруг тренера по боксу Алексея Панихина, которого обвиняют в педофилии. Сторона обвинения настаивает, что следователи упустили момент, когда могли задержать растлителя до его отъезда из региона. Также всплыли новые эпизоды, связанные с домогательствами. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Мальчик побоялся писать заявление

Александр Панихин — тренер по боксу, за чьей спиной множество титулованных спортсменов. Но его авторитет начал рушиться с конца сентября текущего года, когда родители воспитанника мужчины обратились в полицию с жалобами на домогательства со стороны наставника по единоборствам.

Один из пострадавших — 13-летний подросток — рассказал, что Панихин якобы домогался его во время тренировочного процесса. Родители мальчика пришли в ОВД, но их 13-летний сын так и не стал писать заявление на Панихина, опасаясь огласки и раскрытия его имени.

Следом в ситуацию вмешались коллеги педагога. Тренер Александр Баринов нашел в архивах частной школы, в которой преподавал, записи за 2023 год, где видно, что мужчина, похожий на Панихина, домогается подростка.

«И вот, извините, они уже в чем мать родила. Вот за руку берет, и идут в середину зала. Тут уже происходит все действие. Такая вот история. Он долго занимается воспитанием детей в сфере единоборства, конкретно — преподает бокс, много у него воспитанников титулованных. <...> То есть брутальные мужики, крепкие чуваки, и тут, пожалуйста, — в спортзале голенькие ребята. Мне язык ломит говорить такие вещи», — говорил Баринов в интервью программе «Кстати…».

«Алексей Владимирович, вы просто пьяный»

Один из спортсменов, который не так давно вышел из-под тренерства Панихина, подтвердил журналистам, что за мужчиной замечали странности, но чаще списывали их на увлечение алкоголем. Некоторые жаловались на него, но это было бесполезно.

«Когда он напивался в лагере, мы думали, к нему „белка“ приходит. Все от него шарахались. Думали, что человек перепил, но, как оказалось, надо было уже тогда задумываться. К себе в каморку звал. Говорил: „Снимай штаны, пороть тебя будем“. Но ни ремня, ни скакалки нет. Я сводил такие случаи на нет: „Алексей Владимирович, вы просто пьяный, давайте завтра поговорим о том, что я накосячил“», — рассказывает бывший ученик тренера.

Выбирал жертв из неполных семей

Теперь же в редакцию программы «Кстати…» обратился выпускник Панихина, который пострадал от его действий 20 лет назад. Мужчина рассказал, что наставник для своих половых утех всегда выбирал детей из несостоятельных и неполных семей. Так, по словам мужчины, ему было легче манипулировать мальчиками, а те с меньшей вероятностью обращались бы за помощью.

Позже у редакции появилась еще одна запись. На этот раз из раздевалки спортивной школы, где мужчина, похожий на Панихина, просит подростка повернуться к нему спиной и опереться на скамейку. Когда молодой человек, будучи в смятении, все-таки исполняет эту просьбу, педагог задирает футболку воспитанника и пытается стянуть с него штаны. Но тут же юноша одергивает мужчину.

Дядя приехал с СВО, чтобы разобраться

Дядя 13-летнего мальчика, которого растлевал тренер, уже три года находится на СВО. Узнав о случившемся, он попросился в отпуск у командования и приехал в Нижний Новгород.

При этом в спортивной школе, откуда уволился Панихин, утверждали, что он ушел по собственному желанию, чтобы отправиться на СВО. Дядя пострадавшего ребенка опровергает это. Сейчас против мужчины заведено уголовное дело по статье о развратных действиях, но он скрывается от следствия в Москве и до сих пор не объявлен в розыск.

«Если человек считает себя кумиром»

Более того, известно, что также мужчина до своего отъезда из Нижнего Новгорода пришел пьяным к своему больному родственнику и избил соседа, который смотрел за ним. В итоге мужчина чуть не лишился зрения. Пострадавший отмечает, что никто из соседей не мог и подумать, что Панихин способен на дебоширство и уж тем более может быть причастен к педофильским преступлениям.

«Потому что он работал с кем? С учениками, с детьми, которые его слушаются. Меня смущает другое. Ладно, что он совершал непристойные действия — сложно было заметить. Но что он пьяный приходил, занимался с учениками так, это, наверное, было заметно. Мне кажется, за безупречную репутацию его, как международного тренера, как хорошего специалиста, сделали его идолом. И все в этот образ верили. Как там в Библии говорят? Не создавай себе кумира. А, соответственно, человек, который считает себя кумиром, ему, значит, все дозволено», — сетует пострадавший мужчина.

