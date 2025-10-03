Тушил сигарету о промежность: соцработник шесть лет пытал девушку с ДЦП

В 2022 году жительница австралийского штата Квинсленд впервые предстала в суде с жалобами на приставленного к ней опекуна. Женщина живет с ДЦП и постоянно нуждается в посторонней помощи. Но помощник в итоге превратил ее жизнь в ад. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Прижигал вагину сигаретой

В Австралии дело девушки по имени Хлоя сопровождала Королевская комиссия по делам инвалидов и известный адвокат Николь Ли, специализирующаяся на делах о домашнем насилии и половых преступлениях. Хлоя рассказала, что медбрат, который должен был помогать ей в быту вместе с другим коллегой, на протяжении шести лет пытал ее и насиловал.

«Мне страшно находиться в собственном доме, потому что он насиловал меня в моей спальне, гостиной и на кухне, а я не могу двигаться без посторонней помощи. Я боюсь, что он вернется ко мне домой и убьет меня», — заявляла Хлоя в интервью изданию ABC.

Девушка поделилась, что самый жестокий эпизод произошел в 2016 году, когда соцработник сильно избил ее. В тот момент она была беременна от мужчины, который постоянно насиловал ее.

«Он наказывал меня, прижигая сигареты вокруг моей вагины. Затем он избил меня с ног до головы, снова и снова пиная меня в живот, пытаясь убить моего ребенка. Ребенок умер внутри, я залила кровью весь пол и чуть не умерла», — рассказывала Хлоя.

Заставлял есть с пола

Издание NCA NewsWire рассказывало, что насильник сначала стремился очаровать свою жертву, а уже после начал совершать злодеяния. Соцработник кроме медобслуживания обязан был покупать продукты, кормить собак, переносить подопечную из кровати в душ, из инвалидной коляски на диван. Сначала он расположил ее и ее семью к себе, убедив их, что с ним она будет в безопасности.

«Он обманом заставил меня думать, что я особенная, он говорил мне, что я принцесса, он обещал мне много всего, он говорил, что любит меня, он околдовал меня своим обаянием. <...> Он довольно быстро перестал пытаться меня очаровать. Для меня он сохранял свое отвратительное лицо, а для всех остальных — хорошее», — рассказывала Хлоя.

Отношение значительно ухудшилось, когда умерла мать Хлои. Мужчина буквально изолировал девушку от внешнего мира. За запретом общаться с друзьями и знакомыми последовало физическое и сексуальное насилие.

По словам пострадавшей, мужчина по своему усмотрению распоряжался ее банковской картой и мобильным телефоном. Также он «обращался с ней как с собакой».

«Он бросил мой ужин на пол и велел мне есть с пола. Когда я отказалась, он поднял меня со стула, поставил на пол и снова велел мне есть. Я этого не сделала, и он потащил меня за волосы в спальню, положил на кровать и изнасиловал», — рассказала она.

«Говорил, что синяк мне к лицу»

Разбирательство началось после того, как второй соцработник заметила на теле Хлои синяки. Она сразу же обратилась в полицию.

«Это был тот день, когда он 10 раз ударил меня в глаз и сказал, что, по его мнению, этот синяк мне к лицу», — рассказывала Хлоя.

На первых судебных разбирательствах присяжные поверили насильнику, который пытался обвинить Хлою во лжи. Но последующее расследование подтвердило, что насильник постоянно избивал и насиловал девушку, а однажды после серии побоев пришел к ней в больницу и уговаривал выставить принадлежащий девушке дом на продажу.

«Я не знаю, что было в голове у агента, никто не задавался вопросом, что происходит», — недоумевала адвокат Ли.

