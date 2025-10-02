Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»

Сергей Ткач — серийный маньяк, отчисленный из академии МВД за служебный подлог. За время учебы душегуб набрался достаточно знаний, чтобы 25 лет водить следствие за нос. NEWS.ru рассказывает историю убийцы.

На дело всегда шел с презервативом

Осенью 1980 года в Симферополе 28-летний Ткач после первого своего убийства позвонил в милицию и сообщил о совершенном преступлении, но не стал раскрывать свою личность. Через несколько часов на окраине городского парка было найдено тело задушенной и изнасилованной девушки.

Как рассказала правозащитница Ева Меркачева в подкасте блогерши Саши Сулим, Ткач испытал невероятное облегчение после того, как убил в лесополосе свою первую жертву. А дальше он действовал по накатанной, четко прослеживая все потенциальные ходы следственной группы. Убивал маньяк в нескольких регионах: в Крыму, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Следствие доказало причастность Павлоградского маньяка к 37 убийствам, но сам он утверждал, что на его руках кровь 80-110 жертв.

Убийца всегда душил девочек и женщин в перчатках, не пользовался во время совершения преступлений общественным транспортом — использовал велосипед. Велосипед он часто перекрашивал. С места расправы он часто забирал личные вещи жертв, а при изнасиловании обязательно использовал презерватив.

Вместо маньяка за решетку сели девять человек

Пока Ткач продолжал убивать по 3-4 женщины в год, следователи продолжали сажать невиновных людей за его преступления. Вместо него за решеткой оказались девять человек.

Например, в 1991 году в Днепропетровской был задержан Владимир Светличный, которого обвинили в убийстве своей девятилетней дочери Оли. Также на него повесили еще 22 преступления.

В доме Светличных не раз проходили обыски. Милиция обрабатывала его жену Людмилу. Женщину убедили оговорить мужа. Формальным поводом для его задержания стало ее заявление о том, что Владимир якобы поднял на нее руку. В конечном итоге труп Владимира нашли в СИЗО. Он совершил самоубийство.

Самым молодым из осужденных был восьмиклассник Яков Попович, которого 16 октября 2002 года забрали прямо с уроков по обвинению в убийстве девятилетней родственницы. 14-летний подросток был приговорен к 15 годам лишения свободы, но отсидел только восемь лет. При этом он продолжал отбывать наказание за чужое преступление в то время, пока шло следствие в отношении Ткача и тот дал признательные показания.

В 2005 году у следствия наконец-то появился словесный портрет убийцы. Его составили по показаниям Ольги Топаловой. 53-летний Ткач думал, что задушил девушку после изнасилования в огороде, но та лишь потеряла сознание.

Тогда же следователи из разных регионов начали работать сообща — в оборот взяли гипотезу о серийном маньяке, который орудует в разных областях.

После показаний Топаловой Ткач успел совершить еще три убийства. Его жертвами стали две 14-летние девочки и девятилетняя соседка. Тело последней нашли в водоеме под корягой. А коллега Ткача рассказал, что видел мужчину с этой девочкой на пляже незадолго до трагедии.

5 августа 2005 года Сергей Ткач был задержан по подозрению в убийстве и изнасиловании. Первое время он убедительно изображал из себя невиновного. Мужчина уже успел побывать на похоронах своей жертвы.

«Я ждал вас 25 лет»

Все сомнения у следователей развеялись после обыска в доме Ткача. У него нашли вещи жертв из разных регионов — это был целый склад вещдоков. Среди них женские туфли, зонтики, губная помада, куклы, платье и нижнее белье. Там же нашли детские часики и нотную тетрадь «Коллс» девочки Оли, которую Ткач убил в Павлограде еще в 1984 году.

Узнав об обыске, преступник изменил тон и стал давать признательные показания. Вначале он подробно описал, как убил и как спрятал тело своей последней жертвы. А потом в мельчайших деталях начал рассказывать о других преступлениях, начиная с первого эпизода в Крыму.

«Я ждал вас 25 лет», — заявил он следователям.

В 2008 году Ткача приговорили к пожизненному сроку. Сначала он хотел подавать кассационную жалобу на вердикт суда, но позже отказался от этой идеи.

«Слишком великий смертельный грех на мне. Поступайте со мной согласно закону», — заявил он в суде.

Хотел стать прототипом для киношного маньяка

Это покаяние он в какой-то момент сменил на хвастовство — утверждал, что его история достойна того, чтобы по ней снял фильм Стивен Спилберг.

В начале ноября 2018-го стало известно, что Сергей Ткач скончался в своей камере от сердечной недостаточности. Ему было 66 лет. Похоронили его на одном из кладбищ в Житомирской области.

«Но есть большие сомнения, поскольку родственники его жертв искали всякие способы для того, чтобы расправиться с ним. И он же не случайно боялся, что будет вершиться самосуд. Он очень этого боялся. Была такая версия, что, возможно, кто-то из них смог найти возможность подкупить сотрудников тюрьмы, подкупить других арестантов, чтобы в конечном итоге произошло то, что вроде как это выглядело официально как внезапная смерть», — говорит Ева Меркачева.

