На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме

Два года назад на свободу вышел пермский маньяк Сергей Зайцев. На протяжении восьми лет на стыке 90-х и нулевых он ловил девушек и насиловал их. Некоторых он утаскивал в овощную яму на дачном участке. NEWS.ru рассказывает о преступлениях Зайцева.

Примерный семьянин

Сергей Зайцев родился в 1953 году в городе Перми, в семье рабочих. С детства он был спокойным, воспитанным, учился средне, увлекался спортом и ездой на велосипеде.

После школы служил в армии, затем стал столяром и работал на мебельной фабрике, где считался образцовым работником.

Сергей был общительным, жизнерадостным, имел много друзей и успех у женщин. В начале 1980-х он женился на Татьяне, женщине с ребенком от предыдущего брака, позже у них родился общий сын.

Семья жила в частном доме, соседи характеризовали Сергея как заботливого отца и внимательного мужа.

Яма для засолки рыбы

Но в нулевых имя Зайцева оказалось связанным с исчезновением 17-летней девушки Нади — спустя три месяца следователи вышли и на другие преступления, к которым был причастен мужчина.

Как рассказывает блогер MalderStory, к 35 годам Сергей утратил былую привлекательность для молодых женщин, но не мог избавиться от своего желания иметь с ними половую связь. На фоне этого он обзавелся дачным участком на берегу Камы и обустроил там овощную яму — закрытое хранилище.

Зайцев разместил в этом небольшом помещении нары, матрас, цепи и импровизированный туалет, а после провел туда электричество и установил вентиляцию, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха. Все строительные работы мужчина старался делать по ночам, чтобы соседи не заподозрили неладное. Но один из соседей все-таки заметил Сергея за работой над постройкой. Тот ответил ему, что будет солить рыбу в этом помещении.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Насиловал две недели

В 1994 году в этом погребе оказалась первая жертва Зайцева. Сергей встретил поздним вечером 19-летнюю Дарью, которая возвращалась с работы, и, угрожая ножом, посадил ее на раму своего велосипеда, чтобы отвезти в «милое местечко».

Дарья оказалась в плену маньяка на две недели. Каждый день мужчина приходил к девушке, давал ей продукты и насиловал. Потом как ни в чем не бывало вывез к остановке Кировского района и пригрозил убийством, если она кому-то расскажет о произошедшем.

«В яме пахло смертью»

В деле Зайцева оказались четыре пострадавшие девушки, но следователи уверены, что у маньяка было гораздо больше жертв. Последней девушкой, которая угодила в подвал насильника, стала 17-летняя Надежда.

Сергей подкараулил девушку возле кинотеатра «Рубин» и так же угрожал ножом, чтобы довезти девушку до дачного участка.

«В яме пахло смертью. Я постоянно чувствовала рядом с собой смерть. Я боялась, что умру, каждую минуту боялась. Он говорил, что не хочет садиться в тюрьму. Он полностью осознавал все, что делает, и очень боялся наказания», — рассказывала Надя.

Надя отметила, что на стене в подвале была надпись «Жду, надеюсь, верю». При этом все четыре пострадавшие заявили, что не им принадлежит эта надпись.

В суде Сергей Зайцев отрицал вменяемые ему обвинения в насилии, заявляя, что «всего лишь хотел получить выкуп, но не дождался удобного случая, чтобы написать родителям» своих жертв. В 2003 году Кировский районный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

