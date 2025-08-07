Поил тормозной жидкостью: садист пленял женщин и зарабатывал на них

В 90-х в Кировской области вернувшийся с зоны Александр Комин решил зарабатывать на пошиве одежды. Он обучился этому ремеслу в колонии и решил, что на свободе можно набить себе карман, открыв подобное производство. Своих подчиненных он жестоко пытал, а потом и вовсе начал убивать. NEWS.ru рассказывает об ужасах, происходивших под землей.

Клеймил своих жертв татуировкой «раб»

Комин имел в собственности гараж в кооперативе «Идеал». Там же он с подельником обустроил на глубине пяти метров подвал. В нем Комин решил обустроить швейный цех. Поначалу он задумал, что найдет себе сотрудников из числа маргиналов, которые будут ему благодарны лишь за то, что он предоставит им кров и работу. Но бездомные, которых он привлекал к труду, оказались ненадежными сотрудниками.

Тогда мужчина решил взять себе в рабство нескольких женщин. В 1995 году в подземелье оказались Вера Толпаева и Татьяна Мельникова. К тому времени подвал уже был обустроен лестницей, к которой был подключен ток. Отключали его Комин и его подельник, лишь когда сами спускались к своим жертвам. Вскоре Толпаева уговорила Комина обменять ее на другую, более способную рабыню, и обманом привела в его бункер Татьяну Козикову.

Женщин заставляли шить нижнее белье и халаты, которые Комин сбывал для продажи на местном рынке. Бизнес был прибыльным с тем учетом, что изувер платил своим жертвам картофелем и крупой. Даже воду женщины получали в таком ограниченном количестве, что ее всегда не хватало на удовлетворение всех нужд.

Работали женщины при этом по 16 часов. К примеру, при пошиве халатов мужчина требовал, чтобы каждая из рабынь за день готовила не меньше 32 единиц товара.

Параллельно с этим Комин глумился над женщинами, не покупал им лекарства в случае, если они сваливались с болезнью, избивал, а после набил на лбу у каждой наколку со слово «раб».

Примерный гражданин

При этом все это время поверх подвала мужчина оставался примерным гражданином и семьянином. Немного странным было лишь то, что он каждый день много времени проводил в своем гараже. На это преступник отвечал, что разводит там нутрий и держит теплицу, в которой выращивает огурцы. Это могло казаться неправдоподобным, но он действительно покупал семена, рассказывает Саша Сулим в новом выпуске своего подкаста.

Когда супруга спрашивала, зачем Комин покупает так много продуктов, он объяснял это тем, что помогает старушкам и кормит своих работниц, для которых снял дом, где обустроил ателье.

Убивал тормозной жидкостью и электрическим стулом

Когда Комин решил расширять свое производство, ему понадобилась мужская сила. Для этого он по полученным ориентировкам отправился на рынок искать некоего алкоголика, но ошибся и привел в подвал другого мужчину. Им оказался 37-летний Евгений Шишов, служивший ранее в ВДВ.

Поняв, что обознался, Комин решил убить мужчину. Для этого он соорудил электрический стул, привязал к нему Шишова и заставил одну из пленниц «привести смертный приговор в исполнение». Шишов умер от удара током моментально.

Следующей его жертвой стала 27-летняя Татьяна Назимова, которая оказалась психически больной. В бункере ее заболевание прогрессировало, из-за чего Комин решил избавиться и от нее. Позже ее обнаженное тело нашли в лесу, а смерть приняли за отравление.

Позже в плен Комина вновь попала первая жертва — Толпаева. Опасаясь доноса с ее стороны, он решил запытать женщину до смерти. Он бил ее и засовывал ей под ногти иголки, а затем приказал другим пленницам сделать ей инъекцию тормозной жидкости. Те долго не могли попасть в вену, и Вера согласилась сама выпить жидкость. Умирала она в течение 15 часов.

Спасительница

В конце 1996 года в бункере Комина появилась новая пленница — 22-летняя Ирина Ганюшкина. Ее туда привел подельник Комина Михеев, сказав, что мужчина даст ей нужную сумму для закрытия долга по прогоревшему бизнесу.

Именно ей удалось охомутать в то время Комина своими ухаживаниями. Мужчина всерьез поверил, что женщина влюбилась в него. Ганюшкина родила от него ребенка, и мужчина позволил ей самостоятельно сходить с дочерью на прием к педиатру.

Незадолго до этого он рассказал, что хотел бы засыпать подвал с надоевшими ему пленницами. Женщина решила, что медлить не стоит, и вместо похода в поликлинику отправилась в милицию.

«Он только из дома вышел — я собралась, Настю собрала. Он мне деньги оставил. И бегом на остановку — сначала боялась, может, он меня проверить хочет, где-нибудь стоит там. Ничего, нормально: пришла в милицию, начала рассказывать, а мне никто не верит», — рассказывала Ирина.

Девушка добилась встречи со знакомым следователем и назвала фамилии всех пленниц. Все они числились пропавшими без вести. В итоге силовики устроили засаду у гаража и задержали Комина. В 1999 году он покончил с собой.

