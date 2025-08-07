Швы на кишке: в интернате хотят скрыть изнасилование слабоумной девочки

Следователям предстоит установить, кем была жестоко изнасилована 18-летняя жительница интерната в Алма-Атинской области Казахстана. С момента преступления прошел год, а сама пострадавшая не может говорить. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Четыре шва на кишке

18-летняя девушка только по возрасту считается совершеннолетней. В действительности она практически ребенок, не может разговаривать, ходит в памперсах и пускает слюни. Родители отказались от нее, когда она была в трехлетнем возрасте. Девочка родилась с тяжелой умственной отсталостью и с ранних лет живет в интернатах, рассказывает «Первый канал Евразия».

Ее состояние не позволяет ей самостоятельно рассказать о произошедшем. Год назад она пережила изнасилование, в том числе над ней надругались неестественным способом. В результате на прямой кишке пострадавшей сейчас медики видят четыре шва.

Стало известно об этом после массового увольнения сотрудников из ПНИ. Речь идет о Баканасском центре социальной помощи. Часть уволенных сотрудников обратились в управление социальной защиты. Ведомство начало проверку, и дело дошло до силовых структур.

Сотрудники утверждают, что над девушкой надругался другой подопечный центра. Остальные свидетели утверждают, что к изнасилованию может быть причастен и один из сотрудников учреждения.

«Там просто царапина»

В числе фигурантов дела оказалась старшая медсестра центра Нургуль Бодауова. Именно она вызвала знакомого хирурга и попросила провести операцию девочке на месте, чтобы не было никаких свидетельств полученных травм. Сейчас женщина утверждает, что у девочки были лишь царапины, нанесенные ногтем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Там просто царапина около полутора сантиметров. Ногтем поцарапала. Попытки изнасилования не было. Я просто хотела пригласить хирурга на консультацию. Получила консультацию и попросила наложить швы. Почему я должна вызывать полицию? Это же недееспособные дети», — заявила Бодауова журналистам.

Удалены все видеозаписи

Юрист Думан Копбаев, который ведет это дело с поддержкой пострадавшей стороны, отмечает, что в интернате удалили все видеозаписи за четыре месяца, которые могли охватывать период, когда совершались преступления.

«Мы провели экспертизу по видеозаписям в Алма-Ате. Установлено, что с мая по сентябрь 2024 года за четыре месяца все видеозаписи были удалены механическим способом. Это тоже доказательство», — говорит Копбаев.

Под подозрением остаются двое. Один из пациентов центра и санитар-мужчина. В ходе расследования также вскрылся факт хищения бюджетных средств. Директора центра уволили.

Баканасский центр социальной помощи рассчитан на 100 человек. Сейчас в нем содержатся 73 человека с инвалидностью.

