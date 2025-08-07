Изнасиловал дочь на трупе матери: читинский маньяк хочет вырваться на волю

Серийный маньяк Виктор Болховский отчаянно пытается оспорить материалы его уголовного дела и выйти на свободу с пожизненного срока. NEWS.ru рассказывает историю читинского душегуба, который убежден, что уже искупил свою вину.

Бизнесмен, режиссер и сотрудник ФСБ

Болховский виновен в убийстве четырех девушек, с которыми знакомился через рубрику объявлений в газетах. При этом он всегда настаивал на том, чтобы девушки приглашали его к себе.

Убийца представлялся то успешным телережиссером, то щедрым и одиноким бизнесменом и другими незаурядными идентичностями.

«Женатый бизнесмен, 43 года, окажет помощь и содействие студентке вуза (либо двум), если она располагает местом для интимных встреч. Желательно телефон. Дмитрий», — гласило одно из его объявлений.

В квартире он с особой жестокостью расправлялся с девушками, а после выносил из жилища все ценности. Некоторым из его жертв везло оставаться живыми, если у мужчины удавалось незаметно обнести квартиру, пока, например, жертва находилась в ванной.

«Он знакомился через местные газеты с одинокими женщинами, выдавая себя за коммерсанта, окончившего то геологический институт, то техникум, то институт культуры, то объявляя себя работником ФСБ. В своем поведении в тот период, когда совершал убийства, он производил у тетки впечатление человека скрытного, нервного. Другие его характеризуют как человека умного, изворотливого, скользкого. Связями с женщинами он был весьма увлечен, письма от них получал в нескольких почтовых отделениях и по нескольким документам, классифицировал их и выбирал нужные», — говорилось в материалах уголовного дела.

Объявления в газете Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Оргазм при виде мертвой жены

Причем до этого мужчина уже был судим за убийство и иные преступления. Его первой смертельной жертвой стала собственная супруга. В 1980 году он задушил ее. Именно тогда мужчина впервые ощутил то, из-за чего позже психиатры определят его как некросадиста. Болховский испытал оргазм при виде мертвой супруги.

В тот же день убийца скрылся с места преступления, но спустя неделю сам явился с повинной к прокурору, пишет aif.ru. Сетовал на алкоголь и состояние аффекта. В результате убийцу приговорили к 9,5 года колонии без отягчающих обстоятельств. За примерное поведение Болховский отсидел только семь лет и вышел на свободу.

Вскоре, добравшись до спиртного, маньяк снова вышел на охоту. Отмечается, что многие жертвы его домогательств ограничивались тем, что отбивались от него, но не обращались в милицию. Например, когда он пьяный залез в квартиру одной читинки и начал раздеваться перед ней, чтобы изнасиловать, та просто выставила гостя за дверь.

Изнасиловал на трупе матери

Последнее преступление Болховский совершил в 1999 году. Тогда он пришел в гости к женщине Екатерине — матери-одиночке, которая воспитывала 14-летнюю дочку. Последняя ушла из дома, зная, что у мамы сейчас будет свидание.

Екатерине сразу не понравился оказавшийся на пороге мужчина. Она заявила ему об этом прямо, за что поплатилась жизнью. Через полчаса домой вернулась дочка Кристина. В комнате она застала Виктора и мертвую маму. Мужчина пригрозил девочке расправой и начал глумиться над ней.

Садист буквально повалил девочку на труп матери и начал насиловать. После он заставлял несовершеннолетнюю танцевать для него стриптиз и жарить яичницу голой. Позже он связал руки Кристины скотчем и продолжил насиловать.

Виктор нашел в доме две бутылки шампанского и выпил их, из-за чего уснул. Школьница смогла выбраться из квартиры и позвать на помощь. В тот же день Виктор был задержан, а спустя два года приговорен к пожизненному сроку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Просится на свободу

Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас маньяк пытается выйти на свободу. В течение года серийный убийца пытался подавать жалобы на материалы уголовного дела, а также хотел оспорить свой приговор и дважды подавал ходатайство об УДО. Читинский суд отклонял все апелляции и жалобы без рассмотрения.

Болховский продолжит отбывать свой пожизненный срок в ИК «Черный дельфин» без возможности освобождения. Специалисты Института имени Сербского, откуда он прямиком отправился в колонию на пожизненный срок, диагностировали у него парафилию и некросадизм.

