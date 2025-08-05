Санитары спугнули: в Туле ищут некрофила, который проник в морг

Санитары спугнули: в Туле ищут некрофила, который проник в морг

В Туле силовики ищут мужчину, который мог надругаться над телом мертвой девушки в морге. Факт инцидента подтвердили в полиции и Минздраве. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Неизвестный в морге

В Туле неизвестный пробрался в морг на Набережной Дрейера и, предположительно, изнасиловал труп молодой девушки.

«Неизвестный проник на территорию учреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

При этом издание MySlo пишет, что инцидент произошел утром и мужчину застали на месте, лишь когда он копался в вещах девушки, которая поступила в морг ночью. Подозрительного гражданина заметили санитары, после чего он поспешил сбежать.

Теперь его разыскивают полицейские. Уточняется, что смерть девушки не носила криминального характера. При этом версия изнасилования рассматривается, но будет подтверждена или опровергнута лишь после экспертизы.

Минздрав отдаст записи с видеокамер

Также факт инцидента подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. Там рассказали, что передадут следствию записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории объекта.

«Здание морга оборудовано системой видеонаблюдения и сигнализации, а также системой контроля доступа в помещения. 4 августа был зафиксирован факт незаконного проникновения на территорию учреждения, незамедлительно вызван наряд полиции. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в Минздраве.

Как накажут некрофила

Статья 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» подразумевает максимальное наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа, обязательные или исправительные работы либо арест на три месяца. В любом случае мужчине не смогут инкриминировать тяжкую статью об изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера.

То же преступление, но совершенное группой лиц, повлечет за собой до пяти лет лишения свободы.

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