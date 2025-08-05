Работяга дедовским ружьем размесил лицо проститутки, труп спрятал в канаве

В Балашихе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, оказывающей интимные услуги. Его задержали по горячим следам, когда он пытался избавиться от трупа. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Могло быть два трупа

Преступление произошло в ночь на 2 августа. Как уточняет РЕН ТВ, балашихинец Сергей Синицин, предположительно, пригласил к себе домой двух иностранок, которые занимаются сексом за деньги. При этом не раскрывается, пользовался ли мужчина услугами потерпевших, но одна из девушек ответила ему отказом, когда тот начал домогаться, отмечает источник.

«2 августа 2025 года обвиняемый пригласил в гости двух девушек в квартиру, расположенную в городе Балашихе. После совместного распития спиртных напитков мужчина стал приставать к одной из знакомых, из-за чего между ними произошел конфликт», — рассказали в Следственном комитете.

По версии следствия, в ходе ссоры Синицин выстрелил в девушку из ружья в область лица, от полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следствие также полагает, что мужчина навел ствол ружья на вторую гостью, но та схватилась за него и отодвинула дуло. В результате девушка успела скрыться с места преступления.

«Обвиняемый направил ружье в сторону своей знакомой, высказывая угрозы убийства. Потерпевшая схватилась руками за ружье и отодвинула дуло вверх, после чего в процессе борьбы смогла скрыться с места преступления», — рассказали в СКР.

Утопил труп в реке

Правоохранители считают, что обвиняемый вывез на своем автомобиле тело мертвой девушки и сбросил в реку Черную, желая скрыть следы преступления. Ружье было выброшено в лесном массиве.

После обнаружения тела погибшей и орудия преступления обвиняемый был задержан по горячим следам. Известно, что неподалеку от реки, где, предположительно, Синицин оставил труп, живут его родственники. Сейчас это место ограждено сигнальной лентой.

Ружье досталось от дедушки

Тело убитой нашли в небольшой канаве поодаль от гаражного кооператива. На территории очень густая трава и кусты. Следствие предполагает, что обвиняемый надеялся таким образом скрыть труп. Там же были найдены части оружия.

Ружье мужчине досталось в наследство от родного деда. Он хранил его под кроватью и никаких разрешительных документов на него не имел, уточнили в СУ СК.

Соседи рассказывали, что Синицин не отличался грубым характером. О нем говорили, что был работящим и только по выходным позволял себе выпить. Одна из соседок рассказала, что слышала в злополучный вечер громкие звуки из квартиры фигуранта дела.

«Было одно такое падение, я подумала, что это балкон упал, и я думала разбился. Быстрое падение, и звук сам быстрый», — рассказала женщина.

Сейчас мужчина арестован на два месяца. Расследование дела продолжается.

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