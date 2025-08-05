Падчерица для оральных утех: педофил подселил к себе женщину с тремя детьми

Екатерина, имея троих детей на руках, связала себя отношениями с очень влиятельным мужчиной. Ведомая стереотипами, она ожидала, что появление этого человека улучшит ее положение, но в действительности стала заложницей тирана. Когда ей удалось отделаться от абьюзера, дочь поделилась с ней еще более страшной правдой. NEWS.ru рассказывает подробности этой семейной трагедии.

«Ты должна быть моей»

Екатерина рассказывает в интервью проекту FATA MORGANA, что Аурен (имя изменено) начал поднимать на нее руку уже через месяц отношений, когда они начали жить вместе. Порой мужчина даже не находил повода для побоев, бил беспричинно.

Все это продолжалось 2,5 года, пока Екатерина не решилась съехать от тирана. Как сейчас она вспоминает, дети все это время оставались нетронутыми. По крайней мере, она была уверена в этом. А младший сын очень тянулся к новому отчиму и был с ним в дружеских отношениях.

Но спустя полгода после того, как Екатерина с детьми ушла от Аурена, к ней подошла дочка. Подросток рассказала, что все это время Аурен заставлял ее заниматься с ним оральным сексом, а сейчас отслеживает ее геолокацию и планирует втайне от матери жениться на девушке.

«Я приеду, ты будь готова, я возьму паспорт, возьми паспорт с собой тоже. Я хочу на тебе жениться, ты должна мне родить детей. Ты должна быть моей», — писал мужчина в одном из сообщений.

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Будил дочку ради секса

В другой переписке, которую мужчина вел с разных аккаунтов Telegram, Аурен настаивал, что должен жениться на падчерице, а отношения с Екатериной якобы были нужны ему для прикрытия.

«Он говорил: „Я твою мать терплю, потому что я люблю тебя, и тебе уже пора рожать, я тебя должен увезти в свою страну“», — вспоминает Екатерина.

Женщина удивляется, как все время семейной жизни с Ауреном она не замечала, что дочь подвергается насилию.

«А она мне потом рассказала, что он будил ее ночью. То есть он заставлял ее проверять, сплю ли я. Он ходил сам проверял. И все это в пятиминутном действии происходило. То есть днем передо мной он обращался к ней „доченька-доченька“, а ночью он совсем по-другому себя вел», — рассказывает Екатерина.

Женщина вспоминает, как дочь буквально выдохнула после того, как рассказала о пережитом насилии. При этом девочка утверждает, что Аурен никак не угрожал ей, требуя не распространяться о его насилии. Но дочь была уверена, что отчим убьет маму, если эта история всплывет. Кроме того, девочка боялась, что мать займет сторону отца.

Екатерина сразу же начала аккуратно беседовать с другими своими детьми, чтобы выяснить, не стали ли они тоже жертвами сексуального насилия. Опасения не подтвердились.

«Я понимаю, почему многие не идут подавать заявление»

Екатерина признается, что не готова сейчас бороться с Ауреном и требовать возбудить уголовное дело против него. Она проконсультировалась с несколькими адвокатами. Один из них задал женщине стандартные вопросы, которые следователи задают в таких случаях. В том числе не считает ли женщина, что все обвинения могут быть плодом фантазии дочери.

«И таких наводящих вопросов очень много было. И я не выдержала. Я понимаю, почему многие не идут подавать заявление. У меня нет каких-то записей с камеры, у меня только ребенок есть, который передо мной открылся», — говорит Екатерина.

К тому же Екатерина отмечает, что Аурен неким образом связан с правоохранительными органами. Пока они жили вместе, он смог через знакомых выгрузить всю переписку Екатерины за предыдущие 15 лет.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Понятно, что обычный человек это не может сделать. Он мне начал такие вещи приводить, очень далекие. Это было лет семь-восемь назад. Человек начал пробивать, с кем встречалась, с кем жила, почему разошлась», — делится женщина.

При этом Екатерина утверждает, что готова подать заявление, если дочь согласится пройти через все это. Но при этом женщина отмечает, что сможет это сделать только с широкой общественной оглаской. Пока же свое интервью она дает с закрытым лицом, не называя города проживания.

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