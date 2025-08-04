«Старших надо слушаться»: брат в пубертате насиловал малолетнюю сестру

Девушка Камилла рассказала в интервью FATA MORGANA, как в первом классе над ней надругался сосед, который только отпраздновал совершеннолетие. Позже ситуация повторилась со старшим братом. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Позвал к себе в комнату

Камилла рассказывает, что жила в частном секторе небольшого города в отдаленном от столицы регионе. Ее семья плотно дружила с соседями. Это позволило их сыну беспрепятственно надругаться над девочкой, когда он перебрал с алкоголем.

«Когда мне было шесть лет, я жила в частном доме и у меня был сосед. У моего соседа был день рождения. Соседу исполнялось 18 лет. И на 18-летие он, естественно, изрядно перебрал и решил, видимо, какой-то себе презент устроить такого рода. Позвал меня к себе в комнату, там я подверглась насилию», — рассказывает Камилла.

«Выйду — отомщу»

Но вскоре гости именинника начали искать его и поймали за преступлением. Застигнутый врасплох насильник взялся утверждать, якобы шестилетняя девочка сама спровоцировала его на половой контакт.

«Когда увидели эту всю картину, спросили: „Что ты делаешь?“ Первое, что он делал, конечно же, сначала как-то пытался оправдываться. Ну, типа, я сама это сделала, хотя мне шесть лет. И потом он подался в бега, <…> но его поймали и привлекли к ответственности. Последнее его слово было: „Выйду — отомщу“», — вспоминает девушка.

Сейчас Камилла не может вспомнить, сколько лет дали тому молодому педофилу, но точно немало — от 15 до 18 лет. Но из-за последних слов своего насильника на суде девушка скорее хотела покинуть дом и уехать куда-то, где этот сосед не смог бы ее найти.

Учительница посадила перед всем классом

Эта тема стала травматичной не только потому, что имело место сексуальное насилие, но и в том числе из-за реакции общества на ситуацию. Хотя с девочкой работали психологи, но, как сейчас вспоминает Камилла, все знания из этой области находились в зачаточном состоянии.

В итоге реакция только усугубила состояние ребенка. У девочки начались проблемы с поведением. Педагог младшей школы однажды решила поставить девочке в укор то, что она пережила насилие.

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«Больше всего меня удивила реакция моей учительницы. До сих пор не люблю школу свою. Это была какая-то публичная порка. Учительница меня посадила напротив всего класса и сказала, что со мной произошло. И как бы мое поведение было примером для моих одноклассников, как делать нельзя», — рассказывает Камилла.

«Старших слушаться надо»

В семье у Камиллы было три брата. И хотя все они были свидетелями истории, когда сосед отправился на долгое время в места лишения свободы, это не уберегло девочку от насилия.

Старший брат совершал в отношении сестры насильственные действия сексуального характера, когда был в раннем пубертатном возрасте. Камилла вспоминает с осуждением, что для ее родителей не было зазорным отправить ее вместе с братьями в баню.

«Периодически вот эти прикосновения, дотрагивания: „Ты меня потрогай, сюда поцелуй, вот это сделай, вот это сделай, вот это сделай“. А я мусульманка, и так воспитывали, что старших, и тем более мужчин, у нас слушаться надо», — вспоминает Камилла.

Это продолжалось до тех пор, пока брат не ушел из дома во взрослую жизнь. Камилла признается, что не может сейчас прямо обсудить с ним то, что пережила в детстве.

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