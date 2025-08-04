Собаки вырыли могилу малышки: родители неделю жгли труп ребенка в бочке

В Санкт-Петербурге пара сожителей сожгла мертвую дочку, чтобы скрыть факт ее существования. Мать родила малышку в экстремальных условиях. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Пытались скрыть смерть новорожденного

О том, что в Авиагородке Санкт-Петербурга умерла девочка, которая не прожила на свете и одного месяца, управление Следственного комитета сообщило 2 августа. По факту смерти новорожденной было возбуждено уголовное дело.

«Предварительным следствием установлено, что 1 августа 2025 года в одном из домов по ул. Березовой в Авиагородке г. Санкт-Петербурга скончался младенец. Родители, вместо того чтобы сообщить о произошедшем, попытались скрыть смерть ребенка. Следователем задержаны мать ребенка и ее сожитель», — рассказали в СКР.

Родила в туалете

Позже «Фонтанка» со ссылкой на свой источник сообщила подробности. Родители погибшей малышки находятся в глубоком алкоголизме. Они даже не смогли назвать точную дату, когда родилась девочка.

44-летняя подозреваемая помнила лишь, что родила во время очередного застолья с соседом по участку в садоводстве. Предположительно, это происходило в День России.

Петербурженка почувствовала боль. Отлучилась в туалет в пристройке на участке. Тут же она родила девочку и вернулась в дом, где перерезала пуповину.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Просили помочь с вещами

Сосед подтвердил следователям, что был свидетелем того, что женщина вернулась домой с ребенком.

На протяжении нескольких недель мать фотографировала живую дочку на телефон, что было установлено следствием. Первое фото девочки появилось в конце июня. Все это время ей покупали смеси, а соседей просили помочь с детскими вещами.

По словам женщины, скончалась девочка примерно 9 июля. Все время, что ребенок успел пожить, он не был юридически как-либо оформлен.

Кремировали несколько дней

Как рассказывает «Фонтанка», девочку решили похоронить во дворе около дома. Родители вырыли неглубокую могилу, замотали ребенка в одеяло и закопали. Но через некоторое время яму раскопали собаки. В соцсетях женщина выкладывала фотографии трех животных, которые появлялись у нее во дворе за последний год.

После этого избавиться от тела решили иначе. По предварительным данным, 48-летний гражданский супруг несколько дней жег в бочке вещи и труп, а пепел разбросал по участку.

Позже семейная пара провела застолье с участием работника приюта, которому рассказала о гибели новорожденной. После этого ситуацией заинтересовались силовики.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности. Ход и результаты расследования дела контролирует прокуратура Московского района. Родители умершего ребенка были задержаны на двое суток.

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