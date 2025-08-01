Просил его застрелить: вернувшийся с СВО военный зарубил мужчину мачете

На Камчатке силовики поймали вооруженного мачете военнослужащего. Мужчина расправился с собутыльником, а затем наводил ужас на горожан. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Вернулся с СВО»

Первые сообщения о том, что на Камчатке мужчина порубил мачете своего собутыльника, появились еще в среду, 30 июля. Telegram-канал «Камчатская жизнь» публиковал фотографию предполагаемого убийцы и отмечал, что подозреваемый является военнослужащим.

«По городу ходит человек, вернулся с СВО. Он с мачете, вооружен, убил человека. Его разыскивает полиция, будьте бдительны. К нам на ТЭЦ приезжали [полицейские], но, судя по вездесущим полицейским, которые прямо летают сейчас по городу на мигалках, может быть где угодно», — говорилось в сообщении, распространяемом Telegram-каналом «Осторожно, Камчатка».

Агентство «Камчатка-Информ» пишет, что военнослужащий напал на мужчину в районе магазина «Электрон». После этого он наводил ужас на местных жителей. Горожане боялись отпускать детей на улицу.

По данным агентства, мужчина жил недалеко от школы № 9, платил за койко-место в хостеле.

Просил, чтобы застрелили

Днем 1 августа бдительные горожане увидели его на улице Пограничной. Узнали его по фотографии из социальных сетей и сообщили в правоохранительные органы. Примерно в девять вечера (12:00 мск) на Пограничной улице поодаль от школы перекрыли движение по городской дороге. Были задействованы несколько экипажей патрульных автомобилей.

Как пишет Telegram-канал Mash, у мужчины с собой была горючая жидкость и предмет, похожий на коктейль Молотова. Он бросил им в силовиков, но атака была безуспешной. Затем, по данным Telegram-канала Amur Mash, мужчина просил застрелить его.

«У вас есть все полномочия меня застрелить... Скажите, что я хотел напасть... Просто пристрелите меня...», — говорил мужчина.

Задержали и отправили лечить ожоги

В ходе задержания мужчина загорелся. Его успели быстро потушить и посадили в патрульный автомобиль. Сейчас мужчина находится в стационаре с ожогами.

Издание «Кам 24» подтвердило, что местное управление Следственного комитета занимается проблемой, а к делу подключена военная полиция.

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