Кошмаривший Камчатку «маньяк с мачете» загорелся во время задержания

Кошмаривший Камчатку «маньяк с мачете» загорелся во время задержания На Камчатке полиция спустя три дня нашла вооруженного мачете мужчину

Сотрудники правоохранительных органов нашли «маньяка с мачете», который пугал жителей Петропавловска-Камчатского, сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчина в ходе задержания загорелся, свидетельствуют опубликованные кадры.

По информации источника, полиция искала вооруженного мачете мужчину три дня. Правоохранители попытались задержать подозреваемого, но не смогли — мужчину доставили с ожогами в больницу. По данному факту проводится проверка.

Ранее жители Камчатки активно распространяли в соцсетях и мессенджерах информацию о розыске мужчины, вооруженного мачете. По неподтвержденным данным, мужчина может быть причастен к серии убийств в Петропавловске-Камчатском. Согласно информации, курсирующей в соцсетях, на счету злоумышленника от одной до четырех жертв. По одной из версий, первым убитым оказался собутыльник мужчины.

До этого пожилой мужчина с мачете напал на пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Томск — Адлер. По данным источника, 67-летний мужчина внезапно начал вести себя агрессивно, после чего схватил холодное оружие. В результате происшествия пострадали два человека.