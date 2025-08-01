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01 августа 2025 в 14:04

Кошмаривший Камчатку «маньяк с мачете» загорелся во время задержания

На Камчатке полиция спустя три дня нашла вооруженного мачете мужчину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов нашли «маньяка с мачете», который пугал жителей Петропавловска-Камчатского, сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчина в ходе задержания загорелся, свидетельствуют опубликованные кадры.

По информации источника, полиция искала вооруженного мачете мужчину три дня. Правоохранители попытались задержать подозреваемого, но не смогли — мужчину доставили с ожогами в больницу. По данному факту проводится проверка.

Ранее жители Камчатки активно распространяли в соцсетях и мессенджерах информацию о розыске мужчины, вооруженного мачете. По неподтвержденным данным, мужчина может быть причастен к серии убийств в Петропавловске-Камчатском. Согласно информации, курсирующей в соцсетях, на счету злоумышленника от одной до четырех жертв. По одной из версий, первым убитым оказался собутыльник мужчины.

До этого пожилой мужчина с мачете напал на пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Томск — Адлер. По данным источника, 67-летний мужчина внезапно начал вести себя агрессивно, после чего схватил холодное оружие. В результате происшествия пострадали два человека.

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