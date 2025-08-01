Вооруженный мачете мужчина переполошил Камчатку после серии убийств На Камчатке разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину с мачете

Жители Камчатки активно распространяют в соцсетях и мессенджерах информацию о розыске мужчины, вооруженного мачете, сообщает ИА «Кам 24». По данным издания, мужчина может быть причастен к серии убийств в Петропавловске-Камчатском.

По информации, курсирующей в соцсетях, на счету злоумышленника от одной до четырех жертв. Согласно одной из версий, первым убитым оказался собутыльник мужчины. В пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю отказалась от официальных комментариев по данному инциденту. Тем не менее там подтвердили, что личность предполагаемого преступника уже установлена. В настоящее время ведется его активный розыск.

Ранее пожилой мужчина с мачете напал на пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Томск — Адлер. По данным источника, 67-летний мужчина внезапно начал вести себя агрессивно, после чего схватил холодное оружие. В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщалось ранее, житель Нижневартовска убил своего знакомого из-за собаки. Причиной конфликта стало то, что он избил палкой питомца обвиняемого. Слушание по делу состоится 12 августа.