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01 августа 2025 в 11:59

Вооруженный мачете мужчина переполошил Камчатку после серии убийств

На Камчатке разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину с мачете

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Камчатки активно распространяют в соцсетях и мессенджерах информацию о розыске мужчины, вооруженного мачете, сообщает ИА «Кам 24». По данным издания, мужчина может быть причастен к серии убийств в Петропавловске-Камчатском.

По информации, курсирующей в соцсетях, на счету злоумышленника от одной до четырех жертв. Согласно одной из версий, первым убитым оказался собутыльник мужчины. В пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю отказалась от официальных комментариев по данному инциденту. Тем не менее там подтвердили, что личность предполагаемого преступника уже установлена. В настоящее время ведется его активный розыск.

Ранее пожилой мужчина с мачете напал на пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Томск — Адлер. По данным источника, 67-летний мужчина внезапно начал вести себя агрессивно, после чего схватил холодное оружие. В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщалось ранее, житель Нижневартовска убил своего знакомого из-за собаки. Причиной конфликта стало то, что он избил палкой питомца обвиняемого. Слушание по делу состоится 12 августа.

Камчатка
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Петропавловск-Камчатский
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