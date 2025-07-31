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31 июля 2025 в 17:29

Папа грызет пуповину, а мать — плаценту: в Ленобласти чуть не умер младенец

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Под Санкт-Петербургом супружеская пара поклонников альтернативной медицины едва не лишила своего новорожденного сына жизни. Мальчик чуть не умер от обильной кровопотери. NEWS.ru рассказывает, что произошло с ребенком.

Папа перегрыз пуповину

В одной из квартир Ленинградской области молодая пара решила провести роды дома, не вызывая бригаду скорой помощи. По информации Telegram-канала Mash, супруги намеренно выбрали домашние роды, мотивируя это желанием выполнить определенный обряд.

В процессе родов отец ребенка, следуя прочитанному в интернете совету, перегрыз новорожденному пуповину, полагая, что это способствует в будущем здоровью малыша. Однако сразу после этого у младенца началось сильное кровотечение: перегрызенная пуповина не была должным образом обработана и пережата. Из-за массивной кровопотери жизнь новорожденного оказалась под угрозой.

На место происшествия была вызвана бригада медиков. Врачи сумели остановить кровотечение и стабилизировать состояние ребенка. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Мама захотела съесть плаценту

После госпитализации мать новорожденного в больнице сделала необычный запрос — она попросила вернуть ей плаценту. Женщина намерена была употреблять ее в пищу.

Она убеждена, что стволовые клетки, содержащиеся в плаценте, помогут избежать послеродовой депрессии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесполезный десерт

Идея о поедании плаценты развивается в среде так называемой альтернативной медицины, которая пропагандирует «естественные роды» — вне здравоохранительного учреждения и вмешательства медиков.

Как пишет портал «Купрум», поедание плаценты стало популярным в 70-е годы. Идея продвигалась без какой-либо доказательной базы. Одним из аргументов в пользу этой практики было мнение, что плацента поможет повысить уровень железа в организме после родов. Но исследования этого не подтвердили.

Некоторые утверждают, что поедание плаценты может предотвратить послеродовую депрессию, уменьшить послеродовое кровотечение, улучшить настроение и лактацию. Но нет никаких доказательств того, что поедание плаценты полезно для здоровья.

При этом последователи альтернативной медицины продолжают делать из плаценты смузи, готовить во фритюре и употребляют ее в таблетированном формате.

При этом плацента может содержать бактерии, вирусы, грибки, вызывающие разные инфекционные заболевания.

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