Связали и прострелили головы: четырех девочек сожгли в магазине йогуртов

Жестокое изнасилование и убийство четырех девочек-подростков в магазине замороженных йогуртов в американском Остине стало сюжетом документального сериала Маргарет Браун «Убийства в магазине йогуртов», снятого на канале HBO. NEWS.ru рассказывает об этом громком преступлении.

Четыре трупа на пепелище

Криминальная история, которой посвящен документальный фильм, произошла 6 декабря 1991 года в магазине замороженных йогуртов. Полицейские прибыли на пепелище заведения с вывеской «Не могу поверить, что это йогурт!».

После того, как пожар был потушен, пожарные обнаружили четыре обнаженных тела. Жертвами стали 13-летняя Эми Айерс, 17-летняя Элиза Томас, 17-летняя Дженнифер Харбисон и 15-летняя сестра Дженнифер Сара. Их тела были найдены после поджога замурованного магазина йогуртов, где девушки работали.

Все девочки были убиты выстрелом в голову свинцовой пулей 22-го калибра. Сара, Элиза и Дженнифер были с заткнутыми ртами и связаны собственным нижним бельем. В отличие от остальных, тело Эми было найдено в другой части магазина. Она не обгорела, но получила 30% ожогов тела. На шее у нее была обмотана ткань, похожая на носок.

Как минимум одна из девушек была изнасилована перед убийством.

Съемочной группе потребовалась психотерапия

Режиссером сериала выступила Маргарет Браун. В сериале используется архивный материал с допросами подростков, ложно обвиненных в преступлении. Один из них — Роберт Спрингстин, чьи признания, как позже выяснилось, были выбиты под давлением. Он провел годы, ожидая смертной казни, прежде чем был освобожден.

При этом в фильме были представлены фотографии с места происшествия, но ни на одной из них не были представлены жертвы.

Эми Айерс, Элиза Томас, Дженнифер Харбисон и Дженнифер Сара в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Эти фотографии такие ужасные. Моя редакция сказала: „На них ни в коем случае нельзя смотреть“. Все они были настолько травмированы этими фотографиями. Я видел некоторые из них, но не все, потому что редакция сказала: „Они будут преследовать вас всю оставшуюся жизнь“. Канал A24 оплатил часть терапии съемочной группы, потому что это очень тяжело для организма, если ты это принимаешь, и очень трудно от этого отказаться. Было тяжело жить в этой темноте так долго», — говорит Браун в интервью журналу Verirty.

Байден вступился за семьи убитых

С начала расследования в убийствах признались порядка 50 человек, но большинство из них были отвергнуты на этапе доказательства вины. Но один случай выделялся тем, что человека приговорили к смертной казни.

В 2006 году Техасский апелляционный суд по уголовным делам отменил обвинительный приговор Роберту Спрингстину на основании несправедливого судебного разбирательства. Верховный суд США отказался восстановить обвинительный приговор в феврале 2007 года. По сей день дело остается нераскрытым.

3 августа 2022 года Джо Байден, занимавший на тот момент должность президента США, подписал Закон о правах семей — жертв убийств. Закон призван обеспечить проверку нераскрытых дел федеральными правоохранительными органами и применение ими новейших технологий и стандартов расследования, в том числе ДНК-исследованиями.

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