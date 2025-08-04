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04 августа 2025 в 14:18

15 лет в «Черном дельфине»: у краснокамского маньяка появились новые жертвы

Станислав Белорусцев в представлении ИИ Станислав Белорусцев в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маньяк из Краснокамска в Пермской области признался еще в двух убийствах. В этот раз душегуб рассказал о том, как расправился с двумя подростками. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступнике и его новом деле.

Убил двух братьев

Станислав Белорусцев признался сотрудникам ИК-6 в Соль-Илецке в двух убийствах. Ранее ему не были инкриминированы эти эпизоды, а расследование по этому делу так и не было завершено.

По словам Белорусцева, 6 марта 2004 года он убил двух братьев — 15 и 17 лет. Самому ему тогда было 37 лет.

Число жертв выросло до 17

На сегодняшний день число жертв маньяка увеличилось до 17 человек. Белорусцеву сейчас 58 лет. Свои преступления он совершал в период с 1999 по 2009 год на территории Краснокамска, однако до сих пор истинный масштаб его преступлений до конца неизвестен.

В 2010 году его осудили за три убийства. Своих жертв он забил блином от гантели. В дальнейшем, уже отбывая пожизненный срок, он связался со следователями и сознался еще в 12 эпизодах убийств, выезжая на места преступлений с сотрудниками правоохранительных органов для дачи показаний.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новые дела — способ не скучать

Краснокамский маньяк отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» и периодически сознается в преступлениях.

Собеседники URA.RU предполагают, что новые признания в убийствах позволяют Белорусцеву покидать «Черный дельфин». Его этапируют из Соль-Илецка в пермское СИЗО, а оттуда возят на следственные действия в Краснокамск. Таким образом преступник не скучает в четырех стенах.

До этого мужчина совершил очередное признание в 2023 году. Он рассказал, как 3 января 2004-го убил девушку. В момент убийства в квартире находилась не только жертва, но и избранница Белорусцева.

Перед тем как расправиться со своей знакомой, убийца отправил сожительницу в уборную. Пока она там была, изнасиловал гостью и задушил ее шарфом. После расправы он снял с погибшей золотые серьги, забрал мобильный телефон и 400 рублей. Свою сожительницу он так запугал, что та молчала и не давала показаний 20 лет.

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