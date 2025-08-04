Краснокамский маньяк рассказал еще о двух жутких расправах

Отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин» краснокамский маньяк — речь идет о 58-летнем Станиславе Белорусцеве — сознался в новом двойном убийстве подростков, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, количество жертв увеличилось до 17.

В материале сказано, что маньяк признался в двух жутких убийствах, совершенных 21 год назад, тогда преступления не удалось раскрыть. В частности, по словам Белорусцева, 6 марта 2004 года он убил двух братьев — 15 и 17 лет. Тогда ему было 37 лет.

В 2010 году Белорусцев оказался в «Черном дельфине» за тройное убийство: он забил насмерть блином от гантели трех собутыльников. Позже маньяк рассказал еще о 12 преступлениях. Все 15 убийств он совершил в течение десяти лет — с 1999-го по 2009-й — на территории Краснокамска в Пермском крае. Так он и получил свое прозвище. Исключительность делу Белорусцева придает тот факт, что свидетелями и сообщниками его преступлений стали несколько человек, но никто из них в свое время не обратился в правоохранительные органы.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что в деле ангарского маньяка Михаила Попкова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство 85 женщин, сфокусирована вся нелепость моратория на исполнение смертной казни. По его словам, оно, по сути, является приговором мораторию на смертную казнь.