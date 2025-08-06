Детство в подвале: украинка семь лет провела в плену у сумасшедшей еврейки

Детство в подвале: украинка семь лет провела в плену у сумасшедшей еврейки

Девушке Оле 29 лет, и семь из них она считалась пропавшей без вести. Психически нездоровая женщина увела Олю за собой, когда той было 3,5 года и папа оставил ее без присмотра на одном из вокзалов в Киевской области. NEWS.ru рассказывает историю Ольги.

«Эту женщину никто не знал»

Оля осталась без присмотра на вокзале поселка Згуровка в Киевской области. Ее отец на пару минут отлучился в туалет. Тогда девочку и увела за собой неизвестная женщина.

«Папа в тот момент отошел в туалет. Меня, девочку, с собой все-таки не потянет же. И, честно, я даже не помню, на кого он меня оставил, но так получилось, видать, что за мной никто не смотрел. Так и получилось, что меня забрали. Эту женщину никто не знал: ни мои родители, ни бабушка — никто. Это был совершенно посторонний человек», — рассказывает Ольга в интервью проекту «МАРА».

Как потом рассказывали родители, они сразу же бросились на поиски дочери. Но в милиции им сказали ждать три дня, вдруг трехлетний ребенок сам найдется. Так на протяжении последующих семи лет Оля жила в Одессе под опекой психически нездоровой женщины.

«Плюшкина»

Ольга почти не помнит день, когда ее похитили. Это вполне объясняется очень маленьким возрастом. Она верила, что похитившая ее женщина — это ее родная бабушка. Когда Оля спрашивала, куда делись ее родители, «бабушка» говорила, что они погибли в автокатастрофе.

Сама бабушка представлялась то Валей, то Ирой. На деле же она была еврейкой по имени Фриза. Олю тоже с тех пор звали то Даной, то Дианой, то Диной. Иногда женщина и вовсе убирала длинные волосы девочки под кепку, и для окружающих она становилась Колей. Такие модификации «бабушка» объясняла девочке очень просто: чтобы не сглазили.

Жила Оля с «бабушкой» в подвале многоэтажного дома. Как потом выяснила девушка, у женщины на четвертом этаже этого же здания была свободная однокомнатная квартира.

Фриза, предположительно, страдала от синдрома Плюшкина — тащила в дом весь хлам с улицы. Возможно, и квартира на четвертом этаже была захламлена настолько, что была непригодна для жизни.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не похожа на цыганку

Соседи примерно три года не замечали маленькую девочку. Фриза выходила с Олей из подвала бродяжничать на улицы Одессы только ранним утром. Ели они, как правило, из мусорных контейнеров. Однажды девочку заприметила главная по дому. Фриза засуетилась и накрыла лицо Оли платком.

Женщине показалось это поведение подозрительным, и она обратилась в милицию. Но правоохранители не стали обращать внимание на это заявление. В следующий раз Оля попалась на глаза милиции только в возрасте 10 лет, когда сбежала из подвала и два дня провела в компании цыганских детей.

«Я там буквально два дня побыла, а у них принято выходить на работу попрошайничать. И вот первый день я с ними вышла. Проезжала милиция, увидели меня. На цыганку не похожа, рыжая — ну не такая внешность», — вспоминает Ольга.

Так Оля оказалась в одесском детском доме, где ей очень понравилось. Фриза учила девочку грамоте и другим предметам, поэтому по развитию Олю сразу определили в третий класс. Вскоре за ней пришла Фриза, но девочка сказала, что не хочет жить с этой «бабушкой».

«Она регулярно ходила под заборами, меня подзывала, пыталась что-то передать. Она просила, чтобы я убежала. Потом одно время меня перестали вообще выпускать на улицу, потому что она очень часто ходила», — рассказывает девушка.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«В деревню коровам хвосты крутить»

Вскоре фото Оли было показано в одной из телепередач на украинском телевидении. Соседка родителей девочки случайно увидела 10-летнюю девочку и узнала в ней ту самую Олю.

«Мама тоже зашла на сайт, попросила кого-то из знакомых, посмотрела фотографию. Она сказала, что когда увидела, то не сомневалась, что это я», — рассказывает Ольга.

Родители тут же связались с Одессой и отправились на встречу с дочкой. Но в приюте Оля оставалась еще чуть больше года, пока не была готова ДНК-экспертиза. Родство было подтверждено.

Оля признается, что все-таки немного расстроилась, когда родители привезли ее в деревню в 100 км от Киева.

«Я привыкла к Одессе, пусть даже и к такой печальной в любом случае. Сыграло то, что эта бабка меня всегда пугала тем, что вот если я не буду чего-то делать, я поеду в село крутить коровам хвосты», — вспоминает Ольга.

Посылка от Фризы

При этом сама похитительница все так же оставалась безнаказанной. Мало того, вскоре она приехала в Киевскую область в поисках своей «внучки».

«Классная руководительница сказала быть осторожней, видели какую-то похожую бабку в очках. Мы с девчонками шли по базару, и я увидела ее.

Мне стало страшно. Я побежала в школу, позвала классную руководительницу. И тут приходит житель села, приносит пакетик от этой бабушки. Там были „Баунти“, еще что-то и золотой кулончик в виде скрипичного ключа. У нее была идея фикс, что я должна петь, я должна заниматься музыкой», — рассказывает Ольга.

Подходя к двору своего дома, Оля увидела, что Фриза разговаривает с ее отцом.

«Он-то ее в глаза никогда не видел. И он меня с ней знакомит. Я не знаю почему, но я не сказала, что это она. Либо я побоялась, что он с ней что-то сделает, либо, я не знаю… Она уже ушла, я ему сказала. Он начал: „Чего ты мне сразу не сказала?!“», — рассказывает Ольга.

Позже Фриза позвонила Оле и позвала ее на остановку со словами «Подходи, и мы уедем». Оля ответила согласием и рассказала об этом своей матери.

«Мама пришла на остановку, стоял белый „мерседес“, на минуточку, такси. Мама только открыла заднюю дверь — она, видать, шоферу дала сигнал, он — по газам, и они уехали. Она действительно была в той машине. Выглядит как бомж, а приехала на „мерседесе“. После этого она больше не объявлялась», — делится Ольга.

После она узнала, что Фриза очень озлобилась и начала сильно досаждать соседям. Некоторых из них она то и дело обливала мочой, насылая проклятья, пока сама не умерла.

Читайте также:

Лез под трусики и снимал на видео: педофил может избежать наказания

Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога

«Без признаков жизни»: мужчины изнасиловали многодетную мать до полусмерти