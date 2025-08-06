Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога

В Таганроге поймали 22-летнего молодого человека, который, предположительно, нападал и грабил женщин. Местные жители прозвали его «Простоквашинским маньяком». NEWS.ru рассказывает, что известно о предполагаемом преступнике и деле против него.

Присвоил 22 тысячи рублей

3 августа донская полиция отчиталась о поимке 22-летнего мигранта. Случилось это после сообщения о нападении, поступившем в полицию. В ходе следственных действий, оперативники заподозрили мужчину в причастности и к другим похожим преступлениям, случившимся в Таганроге за последнее время. Одной из его жертв было 70 лет.

«Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Таганрогу поступило сообщение о нападении на местную жительницу и похищении у нее имущества на сумму 22 тысячи рублей. Оперативники задержали подозреваемого, а в ходе дальнейшей работы с ним выяснили, что также он совершил преступление против других двух женщин, 1985 и 1955 годов рождения», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Раздевал и отбирал украшения

Согласно официальному пресс-релизу, мужчине инкриминируют разбой, грабеж и причинение вреда здоровью. Но в местных пабликах и Telegram-каналах граждане пишу, что у мужчины были и сексуальные мотивы. Из их сообщений следует, что он мог сильно избивать женщин и раздевать их. В Instagram (деятельность запрещена в РФ) одна из пользовательниц выложила скрины со свидетельствами о деятельности маньяка в городе.

«Моей куме выбил два зуба. Перелом кости на лице, сотрясение ужасное, порвал губу, душил. Раздел, вещи вынес, подальше выкинул, их нашли потом полицейские», — говорится в одной из цитат.

Другую жертву, по данным этих свидетельств, тоже нашли голой без сознания вблизи территории школы №36. Уточняется, что преступник снимал драгоценности с тел женщин.

«Мужчина с бородой»

Подозреваемого уже успели прозвать «Простоквашинским маньяком» в соответствии с одноименным кварталом Простоквашино в городе. Это небольшой, но густонаселенный квартал, окруженный четырьмя улицами.

Издание «Блокнот Таганрог» уточняет, что преступления были совершены в конце июля и начале августа. Уже 1 августа появилась ориентировка на «мужчину с бородой». При поимке подозреваемого выяснилось, что он является иностранцем и находится на территории страны нелегально.

«Решается вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение миграционного законодательства», — добавили в УМВД.

