Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:47

Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таганроге поймали 22-летнего молодого человека, который, предположительно, нападал и грабил женщин. Местные жители прозвали его «Простоквашинским маньяком». NEWS.ru рассказывает, что известно о предполагаемом преступнике и деле против него.

Присвоил 22 тысячи рублей

3 августа донская полиция отчиталась о поимке 22-летнего мигранта. Случилось это после сообщения о нападении, поступившем в полицию. В ходе следственных действий, оперативники заподозрили мужчину в причастности и к другим похожим преступлениям, случившимся в Таганроге за последнее время. Одной из его жертв было 70 лет.

«Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Таганрогу поступило сообщение о нападении на местную жительницу и похищении у нее имущества на сумму 22 тысячи рублей. Оперативники задержали подозреваемого, а в ходе дальнейшей работы с ним выяснили, что также он совершил преступление против других двух женщин, 1985 и 1955 годов рождения», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Раздевал и отбирал украшения

Согласно официальному пресс-релизу, мужчине инкриминируют разбой, грабеж и причинение вреда здоровью. Но в местных пабликах и Telegram-каналах граждане пишу, что у мужчины были и сексуальные мотивы. Из их сообщений следует, что он мог сильно избивать женщин и раздевать их. В Instagram (деятельность запрещена в РФ) одна из пользовательниц выложила скрины со свидетельствами о деятельности маньяка в городе.

«Моей куме выбил два зуба. Перелом кости на лице, сотрясение ужасное, порвал губу, душил. Раздел, вещи вынес, подальше выкинул, их нашли потом полицейские», — говорится в одной из цитат.

Другую жертву, по данным этих свидетельств, тоже нашли голой без сознания вблизи территории школы №36. Уточняется, что преступник снимал драгоценности с тел женщин.

«Мужчина с бородой»

Подозреваемого уже успели прозвать «Простоквашинским маньяком» в соответствии с одноименным кварталом Простоквашино в городе. Это небольшой, но густонаселенный квартал, окруженный четырьмя улицами.

Издание «Блокнот Таганрог» уточняет, что преступления были совершены в конце июля и начале августа. Уже 1 августа появилась ориентировка на «мужчину с бородой». При поимке подозреваемого выяснилось, что он является иностранцем и находится на территории страны нелегально.

«Решается вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение миграционного законодательства», — добавили в УМВД.

Читайте также:

Все забрызгано кровью: многодетную мать до полусмерти изнасиловали на глазах ее отпрысков

Санитары спугнули: в Туле ищут некрофила, который проник в морг

Юный Дед Мороз надругался над чиновницей: громкое дело из-под Волгограда

«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия

«Не даст жить на халяву»: мать наказала дочь за дело против отца-педофила

грабежи
насилие
изнасилования
криминал
происшествия
мигранты
Таганрог
Россия
Ростовская область
пенсионеры
маньяки
женщины
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пению
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.